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大陸下令QQ閱讀等14款App 下周二前完成整改

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸工信部點名14款App未徹底完成整改。（新華社）
大陸工信部點名14款App未徹底完成整改。（新華社）

大陸工信部發布《關於App開屏彈窗訊息騷擾用戶問題「回頭看」的通報》，包括騰訊旗下的QQ閱讀等14款App未嚴格落實整改要求，要求上述App在8月3日前完成徹底整改工作。對逾期不整改的或整改不到位的，將依法依規組織開展相關處置工作。

據香港信報財經網報導，14款App還包括樂視網的樂視視頻、深圳市愛剪輯科技的愛剪輯、美柚等。

通報稱，針對用戶反映強烈投訴較多的開屏彈窗訊息騷擾用戶等違規行為進行集中整治，督促企業重視用戶訴求，解決好在開屏訊息頁面中存在利用文字、整屏圖片、影音等方式欺騙誤導用戶跳轉等問題。

大陸工信部指出，在對該問題「回頭看」中，依然發現部分企業「有令不行、有禁不止」，存在問題整改不徹底、將整改過的問題改回原樣、採取技術手段對抗針對不同地區差異化整改的情況。

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