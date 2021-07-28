SUV小退燒 陸轎車市場競爭力提昇

全國乘用車市場信息聯席會（簡稱：乘聯會）26日發布的「產品競爭力指數」顯示，以2019年1月為基期，2021年6月中國乘用車整體市場產品競爭力指數為90.9，環比上月提升0.1個點。

中新社報導，「產品競爭力指數」是在用戶口碑、市場熱度、產品評價、價格力度四個維度基礎上構建產品競爭力指標體系，量化產品競爭力的一個指數；指數數值愈大，意味著產品的綜合競爭力愈強。

乘聯會稱，「產品競爭力指數」旨在通過構建成熟的產品評價標準，研究產品競爭力的影響因素，洞察汽車市場的變化趨勢。從三大細分市場來看，2021年6月轎車和MPV（多用途汽車）產品競爭力指數環比均提升0.7個點，SUV（運動型多用途車）產品競爭力指數則環比下滑0.8個點。

其中，2021年6月轎車市場產品競爭力指數為91.4，環比提升0.7個點，除市場熱度環比下滑0.6個點，其餘指標均有提升。同期，MPV市場產品競爭力指數為96.1，環比提升0.7個點。

乘聯會透露，由於6月分受關注度較高的歐洲杯賽事影響，以及廣深地區較強的疫情防控，整體市場熱度有所下滑：同時部分車系優惠小幅提升，反映市場折扣和產品性價比高低的價格力度和產品評價指標環比均小幅提升0.2和0.1個點，總體來看，整體市場產品競爭力環比上月提升0.1個點。乘聯會表示，未來汽車市場仍將保持穩健發展態勢。