北京6月進出口額 創1年半以來新高

北京海關27日發布統計數據顯示，2021年上半年，北京地區（包含中央在京單位）進出口1.42兆元（人民幣，下同），創歷史同期新高，同比增長26%；其中，對美國進出口1436.5億元，同比增長120.9%，在五大貿易夥伴中增幅最高。

中新社報導，今年上半年，北京地區月度進出口金額呈現波動上揚態勢，整體水平明顯好於2020年。3月分北京地區進出口突破2500億元後，4月、5月進出口規模「沖高回落」，環比呈現降勢。6月分進出口2667億元，創2019年12月分以來北京地區月度進出口金額新高。

與主要貿易夥伴進出口保持增長。上半年，北京地區與前五大貿易夥伴，歐盟（不含英國）、美國、東盟、澳大利亞、日本進出口均保持增長，進出口金額分別占北京地區整體的14.1%、10.1%、10%、6.4%、4.9%。其中，對美國進出口1436.5億元，同比增長120.9%，增幅最高。同期，北京地區對中東歐國家進出口255.1億元，同比增長44.4%。 汽車、農產品進口增幅超五成。上半年，北京地區進口前五大商品中，汽車、農產品分別進口1112.2億元、968.5億元，分別同比增長71.2%、53.6%。此外，原油進口4041.9億元，同比增長20.3%，進口量增加2.7%，均價上漲17.2%；鐵礦砂及其精礦進口779.8億元，同比增長36.6%。

高新技術產品拉動北京地區出口增長。上半年，北京地區出口醫藥材及藥品379.1億元，同比增長12.4倍；出口手機435.6億元，同比增長68.6%；出口集成電路85億元，同比增長27.8%。同期，北京地區大宗商品出口下降，出口成品油783.9億元，同比下降5.6%，出口量減少5.8%，均價微漲0.2%；出口鋼材69.8億元，同比下降0.8%。