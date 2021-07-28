中國石化 首座數字化油氣集輸聯合站投產

大陸中國石化西北油田分公司建設的順北油田油氣集輸聯合站投產。這是中國石化首座數字化油氣集輸聯合站，原油年處理能力100萬噸、天然氣年處理能力3.8億立方米。

中新社報導，中國石化工作人員表示，順北油田聯合站是一座集原油處理、天然氣處理、採出水處理和硫磺回收為一體的智能化油氣處理聯合站，通過數字工廠與實體工程同步運行，可追溯施工資料、設備和模塊運行狀態，實現無人值守模式下的管理、巡檢等工作，具有智慧集輸、潔淨集輸、綠色集輸、經濟集輸「四大特點」。同時，還可進行應急演練、仿真培訓。

順北油氣田位於新疆塔克拉瑪干沙漠腹地，具有超深、超高壓、超高溫的特點。截至目前，順北油氣田累計生產原油305萬噸、天然氣11.21億立方米。此次順北油田聯合站投產後將成為順北油氣田油氣集輸和處理的重要樞紐，下一步將建設二期工程，建成後天然氣年處理能力將達10億立方米。

西北油田是中國石化重要的增儲上產陣地，在新疆塔里木盆地先後發現塔河油田、順北油氣田。截至目前，西北油田分公司累計探明石油地質儲量15億噸、天然氣地質儲量740億立方米，油氣當量累計產量超1.4億噸。該公司稱，下一步將持續加大順北油氣田勘探開發力度。