上海「一網通辦」 3年辦1.5億件

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海市委副秘書長、市政府秘書長馬春雷在27日舉行的上海市政府新聞發布會上表示，上海「一網通辦」改革已實施三年，三年來已累計實施357項改革舉措，接入事項3197項，累計辦件量1.5億。

中新社報導，「一網通辦」是上海首創的政務服務品牌，入選2020年聯合國全球電子政務調查報告經典案例。在國家行政學院發布的「省級政府一體化政務服務能力調查評估報告（2021）」中，上海排名全國第一。

今年年初，上海發布了「深化一網通辦改革構建全方位服務體系工作方案」，方案總結了「一網通辦」前三年改革經驗，規畫了新三年的改革創新任務。　　

馬春雷表示，前三年主要通過技術驅動撬動改革。新三年，是「一網通辦」升級版，改革過程中涉及到政府治理模式創新、治理方式重塑、治理體系重構，需要將創新改革舉措制度化，依靠制度的剛性約束，推動各領域改革系統集成。　　

在醫療衛生領域，繼續深化醫療付費「一件事」改革，省去掛號、付費等排隊時間，推進醫保卡和醫保就醫記錄册「脫卡、免册」應用。在交通出行領域，推進「隨申碼」、「公交碼」與「地鐵碼」三碼融合和「一碼出行」。在酒店入住領域，推進酒店數字化轉型，依託「隨申碼」實現旅客快速刷碼入住。

推進長三角「一網通辦」方面，已有119個高頻事項或服務實現長三角「跨省通辦」，全程網辦超508萬件，線下窗口實現長三角區域41個城市全覆蓋，線下窗口服務7.3萬餘次。5月28日，在長三角主要領導座談會上啟動上線了長三角政務服務地圖、電子身份證入住賓旅館、異地購房提取住房公積金、大中專學生畢業戶口遷移、長三角統一照片庫等12個高頻服務，讓長三角區域的企業和群眾享受更多「同城服務」。　　

馬春雷認為，前三年，主要解決了「一網通辦」中的「一網」，從今年開始更大的改革是「通辦」，如果說進入「一網」是物理變化的話，能「通辦」一定要產生化學反應。

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