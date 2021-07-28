劉鶴：將為中小企業創造好條件

大陸國務院副總理劉鶴27日表示，要為大陸中小企業發展創造良好環境，培育和扶持「專精特新」企業，資本市場將為中小企業發展創造好的條件。

據大陸工信部網站消息指出，劉鶴在27日舉行的大陸「全國『專精特新』中小企業高峰論壇」開幕式上表示，第一，中小企業好，中國經濟才會好。中小企業是市場的主體，是保就業的主力軍。一個普遍的規律是，中小企業發展得好的地方，經濟都很好，充滿活力的中小企業，多樣性、差異化的經濟生態，是大陸經濟韌性最重要的保障，因此，要堅決支持中小企業的發展。

第二，「專精特新」的靈魂是創新。大陸經濟發展到當前這個階段，科技創新既是發展問題、更是生存問題，強調「專精特新」，就是要鼓勵創新，做到專業化、精細化、特色化。各位企業家要以「專精特新」為方向，聚焦主業、苦練內功、強化創新，把企業打造成為掌握獨門絕技的「單打冠軍」或「配套專家」。

第三，要為中小企業發展創造良好環境。企業家精神就像魚一樣，水溫合適，魚就會游過來，要創造良好的營商環境，培育和扶持「專精特新」企業，資本市場將為中小企業發展創造好的條件。

劉鶴指出，「我們必須堅持社會主義初級階段的基本經濟制度，堅定不移貫徹『兩個毫不動搖」，充分發揮大陸國有經濟的作用，大力鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，堅定保護產權和知識產權，堅持市場化、法治化、國際化方向，創造良好的營商環境。

劉鶴說，在新的發展階段，「我們統籌發展與安全的關係，目的是保護公平競爭，促進資本健康有序發展，保護消費者利益，更好服務於構建新發展格局，這客觀上也為廣大中小企業創造了良好發展環境。」