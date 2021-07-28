聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉鶴：將為中小企業創造好條件

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導
大陸國務院副總理劉鶴27日表示，資本市場將為中小企業發展創造好的條件。圖／取自新浪網
大陸國務院副總理劉鶴27日表示，資本市場將為中小企業發展創造好的條件。圖／取自新浪網

大陸國務院副總理劉鶴27日表示，要為大陸中小企業發展創造良好環境，培育和扶持「專精特新」企業，資本市場將為中小企業發展創造好的條件。

據大陸工信部網站消息指出，劉鶴在27日舉行的大陸「全國『專精特新』中小企業高峰論壇」開幕式上表示，第一，中小企業好，中國經濟才會好。中小企業是市場的主體，是保就業的主力軍。一個普遍的規律是，中小企業發展得好的地方，經濟都很好，充滿活力的中小企業，多樣性、差異化的經濟生態，是大陸經濟韌性最重要的保障，因此，要堅決支持中小企業的發展。

第二，「專精特新」的靈魂是創新。大陸經濟發展到當前這個階段，科技創新既是發展問題、更是生存問題，強調「專精特新」，就是要鼓勵創新，做到專業化、精細化、特色化。各位企業家要以「專精特新」為方向，聚焦主業、苦練內功、強化創新，把企業打造成為掌握獨門絕技的「單打冠軍」或「配套專家」。

第三，要為中小企業發展創造良好環境。企業家精神就像魚一樣，水溫合適，魚就會游過來，要創造良好的營商環境，培育和扶持「專精特新」企業，資本市場將為中小企業發展創造好的條件。

劉鶴指出，「我們必須堅持社會主義初級階段的基本經濟制度，堅定不移貫徹『兩個毫不動搖」，充分發揮大陸國有經濟的作用，大力鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，堅定保護產權和知識產權，堅持市場化、法治化、國際化方向，創造良好的營商環境。

劉鶴說，在新的發展階段，「我們統籌發展與安全的關係，目的是保護公平競爭，促進資本健康有序發展，保護消費者利益，更好服務於構建新發展格局，這客觀上也為廣大中小企業創造了良好發展環境。」

劉鶴 資本市場

延伸閱讀

中共兩棲重型裝甲部隊演習渡海奪島 無人機群作戰曝光

大陸遼寧省今增2例確診 其中1例與南京疫情相關

銷售放緩 信評機構將大陸房地產業評級降為負面

假防疫人員詐騙大陸民眾 屏警破獲集團逮7人

相關新聞

大陸擬對鋼材課出口關稅

為因應大宗商品持續漲價，彭博引述消息稱，大陸正考慮對部分鋼材產品徵收出口關稅，稅率將落在10%至25%，目標是為管控鋼材...

人民幣雙價 失守6.5關卡

在岸、離岸人民幣昨（27）日大幅下跌，雙雙跌破6.5整數關卡，創下4月以來的三個月新低，在岸人民幣對美元昨天下午收盤6....

劉鶴：將為中小企業創造好條件

大陸國務院副總理劉鶴27日表示，要為大陸中小企業發展創造良好環境，培育和扶持「專精特新」企業，資本市場將為中小企業發展創...

全球鋼鐵供應 更吃緊

外電報導，中國大陸正考慮第3季對出口的熱軋鋼捲等鋼材，課徵出口關稅，目前討論的稅率介於10%-25%，以平抑國內鋼價、限...

北京6月進出口額 創1年半以來新高

北京海關27日發布統計數據顯示，2021年上半年，北京地區（包含中央在京單位）進出口1.42兆元（人民幣，下同），創歷史...

SUV小退燒 陸轎車市場競爭力提昇

全國乘用車市場信息聯席會（簡稱：乘聯會）26日發布的「產品競爭力指數」顯示，以2019年1月為基期，2021年6月中國乘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。