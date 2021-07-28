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改革開放後 江西成外商熱土

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸中部省份江西成為外商投資熱土。改革開放以來，江西累計引進外商投資企業兩萬餘家，其中世界500強企業133家。　　

中新社報導，江西省的開放發展專題新聞發佈會27日舉行，江西省商務廳廳長謝一平說明該省開放發展有關情況時披露上述消息。　　

他說，改革開放以來，江西對外開放走過了波瀾壯闊的歷程。當地堅持引進和培育相結合，發展壯大市場主體，提升開放活力，促進開放發展。1984年，江西省首個外資項目投資金額僅有17萬美元，目前外資項目平均投資為2181萬美元。

謝一平表示，江西利用外資從改革開放初期一年3000多萬美元，到2020年146億美元，增長了485倍。江西外來投資項目，從改革開放初期的初級加工企業，到如今的先進製造業、現代服務業、高新技術企業，招商引資成為該省推動產業發展升級的重要引擎。

2020年，江西先進製造業、現代服務業利用外資佔比分別達到57%、33.5%。特別是重點發展的航空、電子信息、裝備製造、中醫藥、新能源、新材料等優勢產業，引進外資項目132個，利用外資金額23.36億美元。

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