物流交通博覽會 成都開幕

2021西部國際物流與交通融合發展大會暨2021西部國際物流與交通博覽會26日在成都啟幕，西部陸海新通道建設受到廣泛關注。本屆博覽會聚焦「共建新通道助推雙城圈暢通雙循環」，來自全球10多個國家（地區）以及中國30多個城市的近千名代表參會。

中新社報導，2017年8月，重慶、廣西、貴州、甘肅4省區市簽署「南向通道」框架協議。2019年中國官方印發「西部陸海新通道總體規劃」，西部陸海新通道上升為國家戰略。如今，西部陸海新通道已擴展至新疆、內蒙古、廣西、海南等地，成為西部的物流大通道。

陸海新通道運營有限公司市場部副部長李瑋表示，經過近4年的深耕細作，通道運營日益成熟，海鐵聯運班列已與中歐班列有效銜接，班列開行量從2017年的178列增加到2020年的4607列，增長近25倍。通過陸海新通道，印度辣椒、烏克蘭玉米等國外農副產品走進中國市場；「中國造」產品也走出國門，實現貿易和利潤雙增長。

他說，西部陸海新通道建設規劃裡明確了量化考核指標，現階段的首要工作，仍是持續加密、加大班列數量，持續增開不同的站點，增大輻射範圍。

南方航空物流有限公司四川分公司總經理王旭說，西部陸海新通道建設，同樣給西部地區的航空貨運發展帶來了機遇。

接下來，南航物流計畫進一步開闢中國始發至歐美主要城市的國際全貨機航線，增加西部地區運力投放。四川省交通物流發展中心主任謝能劍表示，在西部陸海新通道建設方面，四川將進一步推進物流基礎設施建設，加快成都、遂寧、達州、瀘州、攀枝花等國家物流樞紐建設，推進以瀘州港、宜賓港為骨幹與重慶共建長江上游航運物流中心。