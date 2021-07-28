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安徽 將培育具影響力整車企業

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

安徽省經濟和信息化廳副廳長王燈明27日表示，安徽將培育3至5家有重要影響力的整車企業和一批具有全球競爭力的關鍵配套企業，擁有10個以上行業知名品牌，打造世界級新能源汽車和智能網聯汽車產業集群。　　中新社報導，安徽省政府新聞辦27日舉行新聞發佈會，王燈明對近日印發的「安徽省新能源汽車產業發展行動計劃（2021-2023年）」作解讀。王燈明說，2020年，安徽省新能源汽車產量10.5萬輛，居中國中部地區第一、全國第四，佔全國比重7.7%。大眾汽車（安徽）公司揭牌，蔚來汽車中國總部落戶合肥，比亞迪動力電池項目落戶蚌埠並已開工建設，新橋智能電動汽車產業園開工建設。　　

2021年上半年，安徽省新能源汽車實現生產9.06萬輛，同比增長2.5倍，佔該省汽車產量比重已升至12%。目前，安徽以新能源乘用車、客車、貨車等產品為主導的整車協同發展態勢已基本確立，動力電池及系統、氫燃料電池、電機及控制系統、充電設施建設運營等關鍵領域擁有一批具有核心技術的行業領先企業，新能源汽車「關鍵零部件—整車—產業鏈—產業集群」的發展格局已初步形成。　　

「行動計劃」提出，到2023年，安徽新能源汽車產量佔全國比重10%以上，零部件就近配套率達到70%以上；新能源汽車及關鍵零部件技術整體上達到國際先進水平，新能源汽車在公共服務等領域得到廣泛應用，基本形成「純電動為主、氫燃料示範、智能網聯賦能」的整車發展格局。　　

根據「行動計劃」，安徽將發揮整車企業帶動作用，做好新能源汽車產品開發設計、投放和市場推廣；實施強鏈補鏈工程，支持動力電池及系統、電機及控制系統、燃料電池等核心零部件企業發展。　　

同時，促進產業集群發展，推動「龍頭+配套」，吸引一批優質新能源汽車零部件等上下游企業向安徽轉移、集聚，鼓勵「整零」合作，實施「基地+基金」發展戰略，打造一批新能源汽車產業園區和產業基地。支持合肥市打造「中國新能源汽車之都」。

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