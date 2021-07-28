廣州 5年籌畫60萬間保障租屋

廣州市政府27日公佈，將在五年內，籌集保障性租賃住房60萬套（間），解決「新市民」和青年人住房問題，其中2021年不少於17萬套（間）。

根據第七次人口普查，廣州市常住人口達1868萬，近十年共增加698萬，增長47.05%，當中非戶籍常住人口約900萬。

為實現全體居民住有所居目標，廣州將發展保障性租賃住房作為完善住房保障體系、解決新市民和青年人住房問題的主路徑，調動存量土地和住房資源，通過用地規畫、財稅金融、審批服務等方面創新政策支持措施，有效增加房源供給。

廣州市初步形成了保障性租賃住房七大籌集方式，包括企事業單位自有存量土地新建、產業園區配建、集體經營性建設用地新建、土地公開出讓新建、存量房源整租運營、城中村改造等。 其中，明確用不增收土地出讓金等措施支持企事業單位自有存量土地新建；產業園區配套行政辦公及生活服務用房的用地面積佔比上限從7%提高到15%，據估算，目前已出讓的產業用地最多配建約274萬平方米辦公生活配套設施。已啟動集體經營性建設用地新建保障性租賃房試點項目12個，用地面積21.7萬平方米、建築面積67萬平方米。

明確住宅用地招拍掛「兩個不低於20%」的原則，（即新增租賃住房占住房供應總量的比例不低於20%，軌道交通沿線土地出讓配建租賃住房比例不低於20%），建設保障性租賃住房。

此外，該市還支持專業化租賃企業整租「城中村」住房等，改造為保障性租賃住房。北山夢享社區等典型項目，出租率95%以上，租金低於周邊租金15%左右。