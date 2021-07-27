傳陸安徽省國資委洽談中 小米汽車可能落戶合肥

據安徽高新技術產投消息人士指出，安徽省國資委正在和小米汽車接觸，有意將小米汽車引入合肥。該人士透露，合肥和小米正在洽談，小米有望落戶合肥，但具體的招商引資政策還不清楚。

大陸自媒體報導，對此，小米公關表示不回應。

江淮汽車內部人士透露，有消息指出，江淮汽車可能將為小米汽車代工，小米汽車首款車型有可能主攻人民幣20萬元（約新台幣87.4萬）以下市場，並將布局換電業務。江淮代工體系成熟，品牌力相對較弱，江淮與蔚來、大眾合作，也積攢了不少代工經驗。

天眼查顯示，6月23日，小米科技創辦人雷軍持股高達70%的小米系公司「有品信息科技有限公司」新增了新能源汽車電附件銷售、新能源汽車換電設施銷售等業務，佐證了上述說法。

合肥政府相關投資機構消息人士評論，合肥的（新能源車）產業基礎不錯，對小米有一定吸引力。前不久，比亞迪落戶合肥，相關合作項目將於8月底開工建設。此外，合肥還聚集了蔚來、大眾汽車（安徽）、安凱、長安等大陸新能源汽車企業超過120家，形成了涵蓋整車、關鍵零組件、應用和配套的完整產業鏈。

目前，合肥新橋智能電動汽車產業園區已開工，整車規畫年產能100萬輛，將在2022年第三季正式投產，這對小米汽車來說是一大利多條件。

另一方面，小米與合肥淵源頗深。雷軍是蔚來的創始投資人，他透過順為資本持股蔚來，而合肥曾向蔚來雪中送炭，在關鍵時刻投資人民幣70億元，將蔚來總部「領回家」，一舉獲得「最牛風投機構」的稱號。此外，據安徽高新技術產投消息人士表示，華米科技是小米生態鏈企業，這家公司從小米生態鏈企業到順利登陸美股成為「小米生態鏈第一股」，安徽給了不少扶持。

上述消息人士提供的一份文件「安徽省新能源汽車產業發展行動計劃（2021—2023年）」顯示，安徽省新能源汽車產業的發展目標是，在今年到2023年，培育3到5家有重要影響力的新能源汽車整車企業和一批具有全球競爭力的關鍵配套企業，擁有10個以上行業知名品牌，打造世界級新能源汽車和智慧網聯汽車產業集群。

今年3月底，雷軍宣布小米智慧電動汽車項目正式立項，未來10年，小米將向汽車業務投入100億美元，首期投入人民幣100億元，隨後，小米汽車爭奪戰正式打響，之前，西安、武漢、北京、上海四個城市曾向小米拋出橄欖枝。