快訊

突尼西亞怎麼了？政黨惡鬥「阿拉伯之春」唯一民主的危機

高端納疫苗預約平台重啟三小時 「非高端不打」占不到1%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在岸、離岸人民幣今盤中大跌 失守6.51關口

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
在岸、離岸人民幣27日盤中大幅下跌，雙雙創下4月以來新低。（圖／取自新浪網）
在岸、離岸人民幣27日盤中大幅下跌，雙雙創下4月以來新低。（圖／取自新浪網）

在岸、離岸人民幣27日盤中大幅下跌，雙雙創下4月以來新低，截至27日下午3點30分，在岸人民幣對美元匯率日內下跌逾250點，最低觸及6.5133；離岸人民幣對美元匯率日內下跌逾300點，最低觸及6.5210。

新華社報導，中國外匯交易中心的數據顯示，27日人民幣對美元匯率中間價報6.4734，較前一個交易日上調29個基點。

路透報導，昨日人民幣兌美元即期收報6.4827元，而中間價則為6.4763元。根據定價機制，27日日中間價變動中，有64點下跌反映市場供求影響，另有79點上漲反映的是隔夜一籃子匯率基本保持不變所需要的點數，大陸「逆周期因子」影響暫未發生作用。

今年上半年人民幣匯率恐「破6」的市場傳聞不斷，大陸國家外匯管理局副局長王春英日前出席國新辦新聞發布會指出，從上半年第一個交易日人民幣兌美元即期匯率升到6.4620，1到2月趨勢保持相對穩定，3月貶值1.5%，4到5月又升值3.1%，6月貶值1.6%。

王春英表示，到6月底的最後一個交易日人民幣兌美元匯率收報6.4612，和年初6.4620其實僅差8個基點，「100個基點才1分錢，8個基點基本上回到原來水平。」

王春英強調，在堅決打擊惡意製造單邊預期行為下，下半年人民幣匯率還會堅持雙向波動，在合理區間上保持基本穩定。

上周人民幣對美元當周微跌0.13%，同期美元指數則小升0.16%。不過，專家分析，預期人民幣繼續維持6.46元至6.5元區間波動。

人民幣 外匯

延伸閱讀

股票有三種：老婆、戀人、路邊野花 適合操作波段只有她？

蔡明彰觀點：跌深半年報意外黑馬 面板、板卡

從車用電子到IC設計 法人下一個瞄準哪裡？

滙豐降評長榮 外資第一槍

相關新聞

彭博：中國大陸考慮對部分鋼品 徵收出口關稅

彭博資訊報導，消息來源透露，中國大陸考慮對熱軋鋼捲等鋼品出口課徵更多關稅，以達成限制國內產量和抑制價格飆漲的雙重目標，稅...

傳陸安徽省國資委洽談中 小米汽車可能落戶合肥

據安徽高新技術產投消息人士指出，安徽省國資委正在和小米汽車接觸，有意將小米汽車引入合肥。該人士透露，合肥和小米正在洽談，...

在岸、離岸人民幣今盤中大跌 失守6.51關口

在岸、離岸人民幣27日盤中大幅下跌，雙雙創下4月以來新低，截至27日下午3點30分，在岸人民幣對美元匯率日內下跌逾250...

陸國務院副總理劉鶴：資本市場將為陸中小企業發展創造好條件

大陸國務院副總理劉鶴27日表示，要為大陸中小企業發展創造良好環境，培育和扶持「專精特新」企業，資本市場將為中小企業發展創...

銷售放緩 信評機構將大陸房地產業評級降為負面

大陸信用評級機構中誠信國際27日表示，預計下半年大陸商品房銷售金額增速將較上半年有所放緩，且房地產金融監管力度將持續強化...

陸港股續弱 法人：這些因素引發恐慌性賣壓

陸、港股市今（27）日持續下探，港股成為亞股中表現最弱的，盤中跌逾2%，美團、騰訊、阿里巴巴等盤中跌逾5%。法人認為，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。