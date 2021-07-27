在岸、離岸人民幣今盤中大跌 失守6.51關口

在岸、離岸人民幣27日盤中大幅下跌，雙雙創下4月以來新低，截至27日下午3點30分，在岸人民幣對美元匯率日內下跌逾250點，最低觸及6.5133；離岸人民幣對美元匯率日內下跌逾300點，最低觸及6.5210。

新華社報導，中國外匯交易中心的數據顯示，27日人民幣對美元匯率中間價報6.4734，較前一個交易日上調29個基點。

路透報導，昨日人民幣兌美元即期收報6.4827元，而中間價則為6.4763元。根據定價機制，27日日中間價變動中，有64點下跌反映市場供求影響，另有79點上漲反映的是隔夜一籃子匯率基本保持不變所需要的點數，大陸「逆周期因子」影響暫未發生作用。

今年上半年人民幣匯率恐「破6」的市場傳聞不斷，大陸國家外匯管理局副局長王春英日前出席國新辦新聞發布會指出，從上半年第一個交易日人民幣兌美元即期匯率升到6.4620，1到2月趨勢保持相對穩定，3月貶值1.5%，4到5月又升值3.1%，6月貶值1.6%。

王春英表示，到6月底的最後一個交易日人民幣兌美元匯率收報6.4612，和年初6.4620其實僅差8個基點，「100個基點才1分錢，8個基點基本上回到原來水平。」

王春英強調，在堅決打擊惡意製造單邊預期行為下，下半年人民幣匯率還會堅持雙向波動，在合理區間上保持基本穩定。

上周人民幣對美元當周微跌0.13%，同期美元指數則小升0.16%。不過，專家分析，預期人民幣繼續維持6.46元至6.5元區間波動。