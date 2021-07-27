上半年增長1.4倍 西藏外貿成長冠全陸

拉薩海關26日表示，2021年上半年，西藏自治區外貿進出口總值19.84億元（人民幣，下同），同比增長1.4倍，增幅位居全中國首位。

中新社報導，拉薩海關綜合業務一處統計科科長袁金濤表示，自2月起，西藏自治區外貿已經連續5個月保持正增長。上半年交出不俗成績單，主要得益於西藏全區經濟持續向好的內生動力及全球經濟復甦，貿易夥伴需求回暖，有力提振了西藏自治區出口。

官方稱，上半年，西藏自治區貿易夥伴遍及54個國家及地區，受客運飛機進口拉動作用，德國為第一大貿易夥伴，對德貿易值9.47億元，增長429.8倍。對尼泊爾、俄羅斯、英國、印度等國保持增長，與新興貿易夥伴剛果（金）貿易額擠進前三，與「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）成員國貿易值有所提升。

袁金濤表示，國有企業展現出較強的韌性，民營企業發揮機制靈活、市場嗅覺靈敏的優勢，主力軍地位不斷鞏固。上半年，西藏自治區國有企業進出口9.77億元，民營企業進出口9.71億元，合計佔外貿總值的98%以上。

今年上半年，西藏自治區貨物吞吐主要通過成都、上海等地航空和海運口岸，以及西藏自治區吉隆、樟木等陸路口岸，外貿運輸方式更加靈活，立體交通網進一步構建。