兩岸食交會 交易額逾163億
第五屆海峽兩岸食品交易會暨第八屆閩台（泉州）食品交易會（簡稱食交會）日前已圓滿結束，組委會統計，本屆展會成效超預期，達成意向交易額163.58億元人民幣，同比增長18.02%。 中新社報導，作為中國最大的休閒食品專業展會之一，本屆食交會7月20日至22日在福建晉江舉行，吸引了兩岸食品業界以及德國、英國、馬來西亞等國家和地區的1000多家企業參展，參展規模、企業數量、總交易額均創歷史新高。
緊扣休閒食品製造上下游產業鏈，本屆食交會聚焦休閒食品成品、食品加工包裝機械、食品工藝技術、食品原輔材料及添加劑、品牌授權及包裝設計五大領域，實現全產業鏈「一站式」採購。
受海外疫情影響，本屆食交會延續去年「雙線」辦展模式，依託B2B供應鏈平台，實現線上同步展出。目前線上平台入駐企業1000多家，人數突破10萬人，每天在線活躍廠商約3000人。
歷經多年精心培育，食交會辦展規模和影響力逐年提升，閩台合作、國際交流的特色更加突出，已成為引領海峽兩岸食品行業發展的風向球，境內外食品企業、從業人員交流學習、洽談商機的大舞台。
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