陸跨境電商 上半年增長28.6%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021中國跨境電商交易會（秋季）（簡稱中國跨交會）日前表示，2021年上半年，大陸跨境電商進出口額8867億元（人民幣，下同），同比增長28.6%。其中，僅廣州地區就聚集超三萬家跨境電商企業。    

中新社報導，中國商務部外貿發展事務局國際展覽處苗華偉處長介紹，跨境電商逐漸成為中國外貿重要增長極，中國跨交會能進一步激發跨境電商的創新活力，為全球經濟復甦增添新動能。    

中國跨交會將於8月15至17日在廣交會展館舉辦，展覽面積超10萬平方米，參展企業超過2000家，同期將舉辦以「外貿新動能·數字新未來」為主題的中國跨境電商發展論壇等50多場高峰論壇活動。

截至目前已有500多家廣東企業踴躍報名參展。來自廣州市商務局的信息顯示，全市目前已集聚了超三萬家跨境電商企業。該局副局長魏敏介紹，廣州市通過推出跨境貿易電子商務零售進出口信息化系統、微警認證系統、進口商品溯源真知碼、退貨合併打包、空鐵聯運等五大創新舉措，有效破解數據應用對接難、消費者身份信息核驗難、質量安全追溯難、消費者退換貨難、疫情期間跨國運輸難等五大痛點難題。

此次中國跨交會，廣州組織了沃爾瑪、Shopee、Lazada等知名平台以及領星ERP、縱騰集團、Pingpong等上百家跨境電商綜合服務商參展，並將在會議期間發布內地首個RCEP跨境電商專項政策的具體申報指引。    

薈源國際展覽有限公司阮衛星董事長稱，本屆中國跨交會展商代表性強，沃爾瑪全球電商、谷歌等國際平台齊聚，物流、金融、科技、培訓、運營、品牌等跨境電商產業鏈服務商悉數到場。

電商 沃爾瑪 空鐵

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