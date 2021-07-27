「區塊鏈」退稅單 深圳上路

中國國家稅務總局深圳市稅務局26日發布消息稱，深圳近日開出中國第一張基於區塊鏈技術的「代理出口貨物證明」。

中新社報導，深圳市一達通供應鏈服務有限公司（簡稱一達通公司）24日通過國家稅務總局深圳市電子稅務局「出口退（免）稅證明+區塊鏈」模塊開具（代理出口貨物證明），這是區塊鏈技術在出口退稅領域的首次應用。

據統計，深圳2020年代理出口業務辦理退稅9億元人民幣。此前，「代理出口貨物證明」由於涉及多方主體，辦理進度、傳輸時效難以及時準確掌握，受托方、委託方和主管稅務機關之間常需花費大量的時間和成本進行溝通，這也成為影響申報出口退稅效率的主因之一。

一達通公司退稅業務經理張國棟稱，深圳率先實現代理出口證明類業務的申請、開具、查詢等全流程鏈上辦理，讓委託方、受托方企業可實時查詢跟蹤「代理出口貨物證明」辦理進度，確保了鏈上證明類數據的高效比對、精準監管和完整溯源，進一步提昇了稅企雙方數據的安全性和穩定性。

大陸國家稅務總局深圳市稅務局第二稅務分局局長萬春生表示，「代理出口貨物證明」是委託方申請出口退稅的重要法定憑證，由受托方向主管稅務機關申請開具，並交給委託方在其所在地申報退稅。

萬春生表示，出口退稅業務涉及環節較多，數據來源分散、業務鏈條長、數據傳輸機制複雜。而區塊鏈技術具有數據透明、不可篡改、實時共享的技術優勢，將區塊鏈應用於出口退稅領域，形成出口各環節的可視化、可調用的交互數據，實現可溯源、全鏈條的出口業務辦理，增加業務真實性研判的準確性和實時性。