數交會閉幕 數字人民幣應用吸睛

一連四天的2021中國國際數字和軟件服務交易會25日剛在遼寧大連閉幕，近3萬平米規模的專題展覽上，眾多前沿數字技術成果亮相展示。

中新社報導，本屆中國數交會上，人民銀行牽頭組織6大銀行進行數字人民幣業務宣傳和場景化應用展示，吸引眾多觀展嘉賓圍觀。在數字人民幣展區，通過下載使用數字人民幣App或數字人民幣錢包進行支付，不到5秒時間就能購買機器人製作的手沖咖啡。除此之外，還有自助販賣機、外幣兌換等其他消費場景設置，都在幫助觀眾體驗數字人民幣的便捷和安全。

農業銀行大連分行網絡金融部副總經理隋宏說，與其他支付平台相比，數字人民幣打破零售場景的交易壁壘，使交易更便捷；數字人民幣的無需收取服務費、支持雙離線交易等特點，能降低資金使用成本，同時，也將便利老人等不習慣電子支付的人群。未來，各試點銀行還將開展數字人民幣進企業、進商場、進機關、進社區、進校園、進農村等工作。

本屆中國數交會上，由大連理工大學人工智能大連研究院團隊研發的「全向全驅智能移動平台」亮相。該智能移動平台可通過對周圍環境的精準識別實現機器人全自動導航，同時根據客戶的個性化需求搭載多軸機械臂、自動貨箱等模塊。

大連理工大學人工智能大連研究院院長江賀表示，當搭載機械臂時，該智能移動平台可在自動化工廠實現工件抓取或在農田進行果蔬採摘、套袋。當平台車搭載貨箱時，便可以化身「外賣員」，一鍵開啟自動3D導航送餐上門，並可在危險環境下實現自動巡邏、安保等功能。

本屆數交會現場，還有一款名為「魯班」的新型人形機器人正模擬人上台階，它邁著輕盈的步伐一步一個台階，在它身邊十個人形機器人在觀眾面前手舞足蹈。樂聚深圳機器人技術有限公司CEO安子威表示，該款機器人未來的發展方向是介入服務場景，例如應用於老人的看護、陪護，以及遠程醫療溝通等。尤其是在陪護方面，對於獨居老人，這款機器人能攙扶老人上下樓梯，此外還能起到陪伴和監護作用。

安子威表示，隨著產品技術的不斷升級，當機器人達到人的高度和能力時，就能承擔更多的工作任務。