夜間經濟 成城市競爭新賽道

第二屆中國（重慶）夜間經濟發展高峰論壇日前在重慶開幕。多位與會專家表示，中國夜間經濟在疫情催化下加速融合發展，夜間經濟由以往單一業態的消費模式，逐漸進階為產業多元、場景融合模式，成為城市競爭「新賽道」。

中新社報導，夜間經濟是指當日下午6點到次日清晨6點所發生的各種商業活動。數據顯示，自2016年以來，中國夜間經濟規模快速增長。截至2020年底，中國夜間經濟規模突破30萬億元（人民幣，下同），預計到2022年將突破40萬億元。夜間消費不再局限於餐飲、唱歌、電影等單一的消費形式，而是包括夜遊、夜讀、夜展等諸多業態。

隨著夜間消費新業態、新場景、新產品不斷湧現，夜間消費市場持續擴大。以連續兩年蟬聯中國城市夜經濟影響力榜首的重慶為例，重慶城市消費中有60%發生在夜間，大商場晚上6點到10點的銷售額全天占比達60%左右，夜間經濟在重慶具有舉足輕重的地位。近年來，重慶通過持續開展「夜市文化節」，推出一批新興夜市街區，挖掘了一批特色商家，發展了一批夜市經濟新商標、新品牌。

2020年，重慶將「夜市文化節」提檔升級為「不夜重慶生活節」，積極培育夜間消費市場，加快搭建夜間消費平台，傾力打造「重慶味、國際範」的不夜城。重慶市商務委員會副主任彭和良說，重慶鮮明的夜間消費集聚地特徵，讓重慶城市品牌的影響力持續增強。

據不完全統計，2020年，中國各省市區出台鼓勵發展夜間經濟相關政策逾100項，出台政策數量和出台主體遠超2019年。與此同時，隨著數字經濟領軍企業及科技公司廣泛介入夜間經濟，「互聯網+」重塑了夜間經濟格局，中國夜間經濟創新融合正向縱深推進。

中國商務部消費促進司二級巡視員張豫軍在論壇上說，今年上半年，中國消費支出對經濟增長的貢獻率達61.7%，消費重新成為中國經濟增長的第一拉動力。這其中，夜間消費成為促進消費增長的重要推手。