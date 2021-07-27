進博會 龍頭企業參展回頭率逾8成

中國國際進口博覽局副局長孫成海26日稱，第四屆中國國際進口博覽會（進博會）企業展招展已按期實現預期目標，本屆進博會的展商展品質量更優、展覽展示題材更新、組展辦展專業化程度更高。

中新社報導，第四屆進博會開幕倒計時100天新聞通氣會26日在國家會展中心（上海）舉行，孫成海在會上表示，第四屆進博會企業展仍將設置六大展區，即食品及農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易展區。目前，簽約展覽面積已達到36萬平方米預期目標，工作重心已轉向組展招商。

孫成海介紹，第四屆進博會簽約參展的世界500強和行業龍頭企業數量超過上屆，回頭率超過80%，同時有30多家為首次參展，不少在行業細分領域占據領先地位的隱形冠軍也在進博會上亮相。日本、丹麥、波蘭、新西蘭等國組展機構紛紛擴大參展面積，組織更多代表該國特色和製造水平的中小企業參展。經過初步排摸，將有大批新產品、新技術、新服務在第四屆進博會上實現「全球首發、中國首展」。

孫成海說，本屆進博會展覽展示題材更新，一方面，貫徹綠色低碳發展理念，創新展示題材，設立能源低碳及環保技術、生物醫藥、智慧出行、綠色智能家電及家居等專區；另一方面，服務創新驅動發展戰略，在裝備、醫療、汽車展區試點設立創新孵化專區，為境外優質創新資源對接國內市場需求搭建平台。

孫成海說，本屆進博會加大力度多渠道定向邀請專業觀眾，「讓企業見到想見的人，談成想談的合作」，進一步提升展商獲得感；同時堅持綜合性組展、專業化辦展，發揮參展商聯盟和專業委員會作用。

根據安排，第四屆進博會國家展將邀請有意願的國家利用進博會官網開展線上展覽展示，多形式靈活展示國家綜合形象，推介貿易投資產業等領域有關情況。

孫成海透露，本屆進博會將首次採用虛擬現實、三維建模等技術手段，為參展國搭建標準化數字展廳，截至目前，已有50多個國家確認參加國家展。