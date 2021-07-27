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寧夏葡萄酒 迎出口黃金期

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
位於寧夏賀蘭山東麓的一酒莊的橡木桶陳釀區，今年七月初酒莊工作人員（前）在向寧夏大學食品與葡萄酒學院葡萄係的學生展示陳釀所用橡木桶。（新華社）
位於寧夏賀蘭山東麓的一酒莊的橡木桶陳釀區，今年七月初酒莊工作人員（前）在向寧夏大學食品與葡萄酒學院葡萄係的學生展示陳釀所用橡木桶。（新華社）

時值七月，寧夏各大葡萄酒莊園又開啟了新一輪的繁忙景象，一箱箱經海關現場查驗合格的葡萄酒陸續裝櫃上車，準備發往國外。根據銀川海關統計，2021年上半年，寧夏葡萄酒出口額365萬元（人民幣，下同），同比增長75.48%，迎來對外出口的黃金期。　　

中新社報導，葡萄酒作為寧夏九大產業之一，外貿潛力巨大。目前，寧夏釀酒葡萄種植面積達到55萬畝，佔中國的1/4以上，建成101家酒莊，擁有備案的出口酒莊已超過30家。2020年以來，雖受疫情影響，但寧夏葡萄酒出口額仍保持正增長，2020年出口額超過260萬元，暢銷歐美、日本、中國港澳地區等多個高端市場，成為寧夏強勢出口的特色產品。　　

與此同時，為進一步提高通關效率，銀川海關最大程度確保出口各環節之間「零等待」。對歐盟產品實施品質檢驗零收費，加快樣品檢測速度，在查驗合格的第一時間簽發V1證書，拿到進軍海外市場的「護照」，提升通關速度，降低企業出口成本。銀川海關有關負責人表示，將進一步協助葡萄酒行業破解國外技術性貿易措施壁壘阻礙，提昇對外貿易便利化水平，提高寧夏葡萄酒在國際市場上的話語權。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 海關 佔中

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