涉虛開騙稅企業 陸揪7.21萬戶

大陸稅務機關繼續打擊虛開騙稅違法犯罪行為。大陸國家稅務總局稽查局副局長付利平26日表示，今年上半年，稅務機關檢查涉嫌虛開騙稅企業7.21萬戶，配合公安機關對3728名犯罪嫌疑人採取強制措施，另有1085名犯罪嫌疑人主動投案自首，有效遏制了虛開騙稅的猖獗勢頭，維護了法治、公平的稅收營商環境。

中新社報導，26日在北京舉行的新聞發布會上，付利平表示，對沒有實際經營業務只為虛開發票的假企業、沒有實際出口只為騙取退稅的假出口、不具備條件只為騙取稅收優惠的假申報，今年上半年相繼開展了多個批次的集中打擊行動。

2018年8月以來，大陸國家稅務總局、公安部、海關總署、中國人民銀行等四部門，聯合展開打擊虛開騙稅違法犯罪專項行動，查辦了一批大案要案。付利平表示，今年1月增值稅專用發票電子化試點全面推行後，出現了虛開電子發票的新動向。四部門組織專門力量集中打擊，已經成功破獲多起案件。

當天，國家稅務總局曝光了三起虛開騙稅典型案例。2020年5月，浙江湖州稅務等四部門，聯合打掉虛開、地下錢莊和騙稅犯罪團夥5個，抓獲犯罪嫌疑人20人。經查，該團夥在沒有實際貨物交易情況下，虛開發票，虛假出口，騙取出口退稅，涉及虛開增值稅專用發票1730份，虛開金額2.17億元（人民幣，下同），騙取出口退稅2087.32萬元。

打擊違法犯罪的同時，稅務機關在全國推行首批10項稅務行政處罰「首違不罰」事項清單，對納稅人容錯糾錯空間擴容明顯。國家稅務總局納稅服務司司長韓國榮舉例說，江蘇稅務機關推行「首違不罰」清單後，納稅申報、發票管理等方面的稅收違法行為處罰量下降約三成，經過「首違不罰」的納稅人，90%不再發生同類違法行為。