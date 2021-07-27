聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉虛開騙稅企業 陸揪7.21萬戶

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸稅務機關繼續打擊虛開騙稅違法犯罪行為。大陸國家稅務總局稽查局副局長付利平26日表示，今年上半年，稅務機關檢查涉嫌虛開騙稅企業7.21萬戶，配合公安機關對3728名犯罪嫌疑人採取強制措施，另有1085名犯罪嫌疑人主動投案自首，有效遏制了虛開騙稅的猖獗勢頭，維護了法治、公平的稅收營商環境。

中新社報導，26日在北京舉行的新聞發布會上，付利平表示，對沒有實際經營業務只為虛開發票的假企業、沒有實際出口只為騙取退稅的假出口、不具備條件只為騙取稅收優惠的假申報，今年上半年相繼開展了多個批次的集中打擊行動。

2018年8月以來，大陸國家稅務總局、公安部、海關總署、中國人民銀行等四部門，聯合展開打擊虛開騙稅違法犯罪專項行動，查辦了一批大案要案。付利平表示，今年1月增值稅專用發票電子化試點全面推行後，出現了虛開電子發票的新動向。四部門組織專門力量集中打擊，已經成功破獲多起案件。

當天，國家稅務總局曝光了三起虛開騙稅典型案例。2020年5月，浙江湖州稅務等四部門，聯合打掉虛開、地下錢莊和騙稅犯罪團夥5個，抓獲犯罪嫌疑人20人。經查，該團夥在沒有實際貨物交易情況下，虛開發票，虛假出口，騙取出口退稅，涉及虛開增值稅專用發票1730份，虛開金額2.17億元（人民幣，下同），騙取出口退稅2087.32萬元。

打擊違法犯罪的同時，稅務機關在全國推行首批10項稅務行政處罰「首違不罰」事項清單，對納稅人容錯糾錯空間擴容明顯。國家稅務總局納稅服務司司長韓國榮舉例說，江蘇稅務機關推行「首違不罰」清單後，納稅申報、發票管理等方面的稅收違法行為處罰量下降約三成，經過「首違不罰」的納稅人，90%不再發生同類違法行為。

電子發票 公安 中國人民銀行

延伸閱讀

桃園查摩鐵祭吹哨獎金 市議員質疑：誰敢為3萬吹哨

桃園特殊交友圈開罰5人 市府查摩鐵先提供3500快篩試劑

摩鐵特殊交友群聚未通報 桃園決開罰15萬檢舉金2萬多

台中男脫口罩抽菸遭檢舉 嗆人「缺德」荷包瘦一圈

相關新聞

北京嚴監管 陸港股重挫

大陸官方嚴管網路類股及教育類股的衝擊下，陸港股市昨（26）日大跌，香港恒生指數更大跌1,129點，跌幅高達4.1%，進而...

寧夏葡萄酒 迎出口黃金期

時值七月，寧夏各大葡萄酒莊園又開啟了新一輪的繁忙景象，一箱箱經海關現場查驗合格的葡萄酒陸續裝櫃上車，準備發往國外。根據銀...

涉虛開騙稅企業 陸揪7.21萬戶

大陸稅務機關繼續打擊虛開騙稅違法犯罪行為。大陸國家稅務總局稽查局副局長付利平26日表示，今年上半年，稅務機關檢查涉嫌虛開...

進博會 龍頭企業參展回頭率逾8成

中國國際進口博覽局副局長孫成海26日稱，第四屆中國國際進口博覽會（進博會）企業展招展已按期實現預期目標，本屆進博會的展商...

夜間經濟 成城市競爭新賽道

第二屆中國（重慶）夜間經濟發展高峰論壇日前在重慶開幕。多位與會專家表示，中國夜間經濟在疫情催化下加速融合發展，夜間經濟由...

數交會閉幕 數字人民幣應用吸睛

一連四天的2021中國國際數字和軟件服務交易會25日剛在遼寧大連閉幕，近3萬平米規模的專題展覽上，眾多前沿數字技術成果亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。