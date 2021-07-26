陸官方為外賣員撐腰：不得將最嚴演算法作為考核要求

為外賣員撐腰，包括大陸國家市場監管總局、國家網信辦等七部門聯合印發「意見」，要求網路平台不得將「最嚴演算法」作為考核要求。

北京市政府人社局一名副處長，今年4月為了體驗外賣員的辛酸，決定親自當一日外賣員，結果發現全日僅賺人民幣41元，讓不少大陸網友感同身受外賣員辛勞。

包括大陸國家市場監管總局、國家網信辦、國家發展改革委、公安部、人力資源社會保障部、商務部、中華全國總工會聯合印發「關於落實網路餐飲平台責任 切實維護外賣送餐員權益的指導意見」（簡稱「意見」），對保障外賣送餐員正當權益提出全方位要求。

保障勞動收入方面，要求平台建立與工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制，確保外賣送餐員正常勞動所得不低於當地最低工資標準。不得將「最嚴演算法」作為考核要求，透過「演算法取中」等方式，合理確定訂單數量、準時率、線上率等考核要素，適當放寬配送時限。

保障勞動安全方面，完善平台訂單分派機制，優化配送路線，合理確定訂單飽和度，降低勞動強度。加強交通安全教育培訓，引導督促外賣送餐員嚴格遵守交通法規。

維護食品安全方面，落實平台企業食品配送環節安全主體責任，制定外賣送餐服務管理規範，加強食品安全知識培訓，確保食品配送過程不受污染。

完善社會保障方面，督促平台及第三方合作單位為建立勞動關係的外賣送餐員參加社會保險，支持其他外賣送餐員參加社會保險，按照國家規定參加平台靈活就業人員職業傷害保障試點。鼓勵探索提供多樣化商業保險保障方案，提高多層次保障水準。

優化從業環境方面，鼓勵支持新業態發展，推動設置外賣送餐員臨時駐留點，推廣鋪設智能取餐櫃，鼓勵研發智慧頭盔等穿戴設備，營造良好從業環境，積極發揮穩定和擴大就業作用。

加強組織建設方面，推動建立適應新就業形態的工 會組織，積極吸納外賣送餐員入會，參與涉及勞動者權益的重要事項協商協調，完善支援保障體系，深入細緻開展幫扶工作。

矛盾處置機制方面，督促平台建立外賣送餐員訴求反映的直接管道，明確訴求處置程序和時限，加強民主協商和平等溝通，對於客觀因素造成送單超時等常規問題，一般在 24 小時內合理解決。