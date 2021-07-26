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陸發改委急發通知：遇極端天氣 即時啟動最高等級因應

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
河南多地連日暴雨成災。美聯社
河南多地連日暴雨成災。美聯社

最近大陸洪災不斷，各地傳出災情，大陸國家發改委發出緊急通知，指一旦出現極端天氣等非常情況，要堅決即時啓動最高等級響應（因應）。

據大陸發改委表示，要採取停學、停工、停業和停運措施，對隧道、涵洞等易澇區段，及時警戒並封路，有序疏散群眾，杜絕僥倖心理，克服麻痹思想，盡最大可能保護民眾生命財產安全。

大陸發改委指，要按照最嚴酷的極端天氣情況完善應急預案，建立第一時間響應機制。氣象部門要加強對強降雨、颱風等災害預報預警，相關部門要充分利用各種管道和方式發布預警避險信息。

大陸發改委並稱，近日大陸國家主席習近平對防汛救災工作作出重要指示。針對一些地方出現的問題，要發出緊急通知，加強城市重要基礎設施安全防護。

習近平

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