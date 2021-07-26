擴大開放 大陸公布海南自貿港負面清單

大陸商務部今日公布海南自貿港跨境服務貿易負面清單。大陸商務部副部長王受文說，凡是清單之外的領域，在海南自由貿易港內，都將對境內外服務提供者一視同仁、平等准入。此外，這也是大陸在跨境服貿領域的首張負面清單。

王受文今在大陸國新辦的記者會上說，當前，面對嚴峻複雜的國內國際形勢，中國堅持深化改革、擴大開放的方向不變、決心不變，不斷提升貿易投資自由化水準。

王受文指出，與過去在各個具體行業，零敲碎打作出開放安排不同，「海南跨境服貿負面清單」明確列出針對境外服務提供者的11個門類70項特別管理措施。

他強調，凡是清單之外的領域，在海南自由貿易港內，都將對境內外服務提供者一視同仁、平等准入，開放度、透明度和可預見性都更高。這是對服務貿易管理模式的重大突破，是一項制度型開放安排，有助於推動服務貿易自由化，提升大陸整體開放水準，服務構建新發展格局。

王受文表示，有關清單統一列出國民待遇、市場准入、當地存在、金融服務跨境貿易等方面，對於境外服務提供者以跨境方式提供服務，包括通過跨境交付、境外消費等的特別管理措施，適用於海南自由貿易港。

王受文又表示，清單放寬服貿領域准入限制，在專業服務、交通運輸、金融等領域作出水平較高的開放安排，開放度不但超過中國進入世界貿易組織時的承諾，亦高於目前生效的主要自貿協定相關領域的開放水平。