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膠東工業互聯網峰會 煙台舉辦
膠東經濟圈工業互聯網峰會24日至25日在山東煙台舉辦，膠東經濟圈迎來工業互聯網發展新風口。此次峰會期間舉辦巔峰論道、分論壇、精準對接閉門會等活動，進一步搭建膠東經濟圈五市開放交流合作平台。業內專家、學者和知名企業家在會上探討工業互聯網賦能膠東工業經濟路徑。
中新社報導，中國工業經濟聯合會會長李毅表示，山東省擔負大陸國家新舊動能轉換綜合試驗區、工業互聯網試驗區等任務，工業數字化轉型對製造業高質量發展具有重大意義，只有堅持發展數位經濟，從企業抓起，以工業為主戰場，才能真正地提升工業數位化的水平。
中國工程院院士劉韵潔稱，互聯網正面向「實體經濟融合」重大變革機遇，基於網絡通信技術推進工業互聯網發展，能够解決企業成長中遇到的真實問題，相關企業應該大膽、放心地使用工業互聯網。
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