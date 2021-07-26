整治房地產市場 力拚3年建立秩序

中國大陸房地產市場調控持續加力，大陸住房和城鄉建設部、大陸國家發展委等8部門日前聯合發布關於持續整治規範房地產市場秩序的通知。將力爭用3年左右時間，實現房地產市場秩序明顯好轉，有效遏制違法違規行為，基本建立監管信息系統，民眾信訪投訴量顯著下降。

中新社報導，通知提出四大整治重點：一是房地產開發。未按房屋買賣合同約定如期交付；房屋滲漏、開裂、空鼓等質量問題等。二是房屋買賣。發布虛假違法房地產廣告，發布虛假房源信息；捂盤惜售，囤積房源；套取或協助套取「經營貸」「消費貸」等非個人住房貸款用於購房；違規收取預付款、「茶水費」等費用，變相漲價等。

三是住房租賃。網絡信息平台未履行信息發布主體資格核驗責任；克扣租金押金；採取暴力、威脅等手段強制驅趕租戶；違規開展住房租賃消費貸款業務等。四是物業服務。超出合同約定或公示收費項目標準收取費用；擅自利用業主共有部分開展經營活動，侵占、挪用業主共有部分經營收益等。

廣東省住房政策研究中心研究員李宇嘉指出，對樓市進行市場整治和巡查，過去一直有，比如，2019年，大陸住建部等6部門聯合開展住房租賃中介機構亂象專項整治工作。但是，過去的整治都是「暴風雨式」的，整治結束後，可能就會恢復常態，而亂象繼續存在。

此次通知提出，既解決當前房地產市場突出問題，又注重完善體制機制，從源頭上規範房地產市場秩序。