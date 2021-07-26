梁濤：別對高碳行業冒進抽貸

中國銀保監會副主席梁濤24日在北京表示，金融機構應避免「談碳色變」，不可簡單對傳統高碳行業踩踏式、冒進式地抽貸斷貸、到期不續作。

據中新網報導，梁濤在24日在全球財富管理論壇2021北京峰會上指出，截至今年一季度末，大陸21家主要銀行綠色信貸餘額達到12.52兆元人民幣，占各類貸款的9.3%。其中綠色交通、可再生能源、節能環保產業貸款餘額占比超過70%。

綠色信貸資產品質整體良好，近5年不良貸款率均保持在0.7%以下，遠低於同期各類貸款整體不良水準。綠色信貸環境效益亦逐步顯現，21家主要銀行綠色信貸每年可支援節約標準煤超過3億噸，減排二氧化碳當量超過7億噸。

不過梁濤也指出，金融業為綠色低碳轉型發展賦能，既不能雷聲大雨點小，也不能忽視大陸經濟社會發展的實際，搞「一刀切」，要處理好發展和減排、整體和局部、短期和中長期的關係。

他表示，金融機構要理解碳減排和經濟綠色低碳轉型的政策內涵，把握金融支持碳達峰、碳中和的節奏和力度，要分析經濟低碳轉型發展的金融需求，合理測算高碳行業資產的風險敞口，穩妥有序調整自身資產結構。

梁濤強調，金融機構應充分考慮大陸經濟社會發展實際和各行業發展的階段性和轉型難度等因素，緊密跟隨碳減排政策。要在確保自身業務可持續性、積極支持相關企業綠色低碳轉型基礎上，對傳統業務提供必要資金支援，避免「談碳色變」。同時要加強與其他行業協調配合，形成有效支持實體經濟平穩發展的強大合力。