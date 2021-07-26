平潭金井新區 台胞社區近日預售

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

在福建平潭綜合實驗區金井新區，大陸首個台胞社區正在加快建設，首批88套將於近日啟動預售，2023年底按簡裝標準交付使用。

中新社報導，到平潭20多年的台胞薛清德表示，2015年起他就在建議提案中提出，希望由台灣團隊設計、按台灣標準施工、按台灣社區管理運營方式管理台胞社區，讓台胞能安心落戶。

平潭綜合實驗區管委會副主任陳訓明表示，台胞社區由台灣設計院設計、台灣施工企業承建、融合台灣建設標準、面向台胞銷售、採用台灣物業管理模式。聚焦醫療、教育、交通、創業就業等20多項台胞最關心的同等待遇問題，提供全流程「一站式」高效便捷服務。

此外，社區周邊兩公里範圍內建有涵蓋教育、醫療、文娛、運動、交通等配套齊全的生活設施，有台灣創業園、即將建成投用的國際演藝中心等。

陳訓明表示，除了建設台胞社區，還包括推動企業所得稅優惠政策加碼，率先推出「台胞誠信閃貸」。

在平潭從事民宿及餐飲業的台胞林坤緯憑藉「台商台胞金融信用證書」和「台胞誠信閃貸」貸款30萬元（人民幣，下同），解決了民宿改造資金短缺問題。

林坤緯自2015年起來到平潭創業，過去資金周轉是最大難題。近年來，平潭多措並舉讓台商台胞享受與大陸居民同等待遇的金融服務。「銀行的放款速度很快，幫我減輕了創業資金壓力。」林坤緯說。

「台胞誠信閃貸」風險分擔資金池首期由財政注資人民幣300萬元，採取「先貼後補」方式進行貸款貼息，可撬動信貸約4500萬元。符合徵信良好等相應條件的台胞個人、個體工商戶和台資企業均可辦理。

創業 台商

延伸閱讀

萬事莫如接種急 陸專體育館開設社區疫苗接種站今啟用

竹縣蔬果箱送營養照護小卡 吃新鮮蔬果也學習知識

基隆深澳坑路大樹倒砸5車 私人土地恐只能自認倒楣

炒樓之王？竹北這社區半年71戶轉手全獲利

相關新聞

深圳下重手 房市去泡沫

深圳二手房跌價15%後，打房政策再加碼，二手房委託房仲買賣規定更嚴格，以避免炒作二手房價，專家稱，深圳房市正在「去泡沫」...

年輕人扮主力 玩具收藏產業旺

「一些藝術價值比較高的玩具，在二手平台賣得很好。」易誠說，他兩年前開始接觸玩具收藏。如今，像易誠這樣喜愛收藏玩具的年輕人...

REITs市場 長線資金將進駐

大陸證監會官網近日發布消息稱，證監會副主席李超表示，要強化不動產投資信託基金（REITs）市場的制度建設，在審核註冊、發...

上海鑽交所 進口大爆發

據上海海關近日發布的統計數據，今年上半年，上海鑽交所海關監管一般貿易進口鑽石的貨值創新高，共105.25億元人民幣，較去...

膠東工業互聯網峰會 煙台舉辦

膠東經濟圈工業互聯網峰會24日至25日在山東煙台舉辦，膠東經濟圈迎來工業互聯網發展新風口。此次峰會期間舉辦巔峰論道、分論...

車企搶人才 爆「高管爭奪大戰」

當前，在智慧電動汽車的風口下，對造車人才的需求也隨之高漲，形成了「僧多粥少」的局面，並引發新一輪的人才爭奪大戰。據大陸央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。