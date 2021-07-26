平潭金井新區 台胞社區近日預售

在福建平潭綜合實驗區金井新區，大陸首個台胞社區正在加快建設，首批88套將於近日啟動預售，2023年底按簡裝標準交付使用。

中新社報導，到平潭20多年的台胞薛清德表示，2015年起他就在建議提案中提出，希望由台灣團隊設計、按台灣標準施工、按台灣社區管理運營方式管理台胞社區，讓台胞能安心落戶。

平潭綜合實驗區管委會副主任陳訓明表示，台胞社區由台灣設計院設計、台灣施工企業承建、融合台灣建設標準、面向台胞銷售、採用台灣物業管理模式。聚焦醫療、教育、交通、創業就業等20多項台胞最關心的同等待遇問題，提供全流程「一站式」高效便捷服務。

此外，社區周邊兩公里範圍內建有涵蓋教育、醫療、文娛、運動、交通等配套齊全的生活設施，有台灣創業園、即將建成投用的國際演藝中心等。

陳訓明表示，除了建設台胞社區，還包括推動企業所得稅優惠政策加碼，率先推出「台胞誠信閃貸」。

在平潭從事民宿及餐飲業的台胞林坤緯憑藉「台商台胞金融信用證書」和「台胞誠信閃貸」貸款30萬元（人民幣，下同），解決了民宿改造資金短缺問題。

林坤緯自2015年起來到平潭創業，過去資金周轉是最大難題。近年來，平潭多措並舉讓台商台胞享受與大陸居民同等待遇的金融服務。「銀行的放款速度很快，幫我減輕了創業資金壓力。」林坤緯說。

「台胞誠信閃貸」風險分擔資金池首期由財政注資人民幣300萬元，採取「先貼後補」方式進行貸款貼息，可撬動信貸約4500萬元。符合徵信良好等相應條件的台胞個人、個體工商戶和台資企業均可辦理。