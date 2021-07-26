減碳時間表 十五五減少煤消費

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中國大陸可再生能源開發利用規模穩居世界第一。圖為福建平潭，風力發電機組正在將海風轉化為電能。（中新社資料圖片）
中國大陸可再生能源開發利用規模穩居世界第一。圖為福建平潭，風力發電機組正在將海風轉化為電能。（中新社資料圖片）

中國大陸氣候變化事務特使解振華24日在北京透露，中國大陸正制定碳達峰、碳中和的時間表、路線圖，相關頂層設計政策將陸續發布。

中新社報導，大陸已宣布二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，爭取2060年前實現碳中和。解振華在全球財富管理論壇2021北京峰會上說，從碳達峰到碳中和，歐盟需要約60年，美國需要約45年，中國大陸則將力爭在30年左右實現這一過程。「我們有信心100%落實對外宣布的目標」。

解振華表示，中國大陸已經成立碳達峰碳中和工作領導小組，正制定碳達峰、碳中和的時間表、路線圖，將推出「1+N」政策體系。作為頂層設計，其涉及碳達峰、碳中和在大陸全國和各個地方、各個領域、各個行業的政策措施，主要目的是在各主要領域採取一系列政策措施，加速轉型和創新。

他透露，相關政策內容包括優化能源結構，控制和減少煤炭等化石能源。「十四五」時期，中國大陸要嚴控煤炭消費增長，「十五五」時期要逐步減少；安全高效發展核電，因地制宜發展水電，大力發展風電、太陽能、生物質能、海洋能、地熱能等，其中已公布2030年中國大陸風電光伏裝機容量將超12億千瓦。

中國大陸還將推動綠色低碳技術創新。研究發展可再生能源、智能電網、儲能、綠色氫能、電動和氫燃料汽車、碳捕集利用與封存、資源循環利用技術等成本低、效益高、減排效果明顯、安全可靠、具有推廣前景的低碳、零碳和負碳技術。

解振華同時指出，將建立完善碳市場和碳定價機制，以盡可能低的成本實現減排目標。在已有試點基礎上，大陸已在電力行業啟動「全國碳市場交易」，今後還將逐步擴大市場覆蓋範圍，豐富交易品種和交易方式。

北京

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