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上海鑽交所 進口大爆發

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海海關近日發布的統計數據，今年上半年，上海鑽交所海關監管一般貿易進口鑽石的貨值創新高，共105.25億元人民幣，較去年同期增長約3倍，較2019年同期相比增長45.3%，。

中新社報導，上海鑽石交易所是中國大陸唯一的一般貿易鑽石進出口交易平台，經過20多年的發展，目前已成為世界鑽石交易所聯合會認可的世界五大鑽石交易中心之一。去年以來，新冠疫情使全球鑽石行業受到較大影響，而中國大陸疫情的有效防控使其鑽石消費市場一枝獨秀，通過上海鑽交所進口的鑽石激增。

為確保鑽石高效通關，上海鑽交所海關積極推動進口通關便利化，實行即時完成減免稅審批、即時審核報關單、即時打印稅單、即時放行等舉措，進一步壓縮通關時間。海關聯合上海鑽石交易所和大陸國家珠寶玉石質量監督檢驗中心實行預約查驗，大幅提升了企業通關效率。此外，海關還協調銀行調整受理海關相關業務的時間，方便鑽石進口企業至銀行辦理業務。

鑽石 上海 海關

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