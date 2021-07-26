REITs市場 長線資金將進駐

大陸證監會官網近日發布消息稱，證監會副主席李超表示，要強化不動產投資信託基金（REITs）市場的制度建設，在審核註冊、發行承銷、資訊披露、治理機制等方面完善和形成系統性的基礎制度和配套規則。要強化政策支持，進一步推動明確大陸國有資產轉讓的相關政策，推動各類長線資金等機構投資者參與投資，推動制定專項稅收支持政策。

據新華網報導，李超是在「中國REITs論壇2021年會」上，作出上述表示的。李超指出，REITs業務新、鏈條長、涉及主體多、結構複雜，從境外實踐看，運營管理和持續監管模式有別於傳統公募基金和債券，更類似於上市公司。

他認為，要完善REITs運營管理機制，提高資訊披露透明度。根據業務特點，探索符合發展規律的持續監管安排，形成監管合力，強化監管護航。嚴肅查處各類違法違規，切實保護投資者權益，促進市場健康發展。

李超指出，要積極探索REITs與大陸國家重大戰略的有效結合方式，發揮在創新驅動、綠色發展、保障和改善民生等領域的支持作用，突出重點，把好品質關，支持市場化運營且成熟穩定的優質項目，優先支持具有一定知名度和影響力的行業龍頭企業，形成良好示範效應。下一步，要總結試點經驗，借鑒境外成熟市場實踐，研究推動專門立法，系統構建符合REITs特點的制度安排，夯實法制基礎。

李超強調，REITs是標準化金融產品，必須依法由持牌機構經營。持牌機構要切實履職盡責，發揮好「看門人」作用。具有專業優勢的第三方非持牌機構，可以提供諮詢服務和專業支持，但不允許實質把控相關業務。