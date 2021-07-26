年輕人扮主力 玩具收藏產業旺

「一些藝術價值比較高的玩具，在二手平台賣得很好。」易誠說，他兩年前開始接觸玩具收藏。如今，像易誠這樣喜愛收藏玩具的年輕人越來越多，其中「90後」「00後」是主力軍。

新華社報導，近年來，以盲盒為代表的潮流玩具日益火爆。不過，在業內人士看來，潮流玩具只是收藏玩具的一部分。「盲盒吸引了大家的關注，其實背後的大趨勢是整個收藏玩具市場越來越熱，而且日趨多元化。」收藏玩具平台52TOYS首席執行官陳威說。機甲模型、可動人型、盲盒、手辦、雕像等統稱收藏玩具，潮流玩具是其中的一個分支。

陳威酷愛玩具收藏。2000年，他在北京開了一家遊戲機店，店裡擺放了自己收藏多年的玩具。沒想到，顧客對玩具比對遊戲機更感興趣。這讓他敏銳地意識到，收藏玩具存在巨大的市場潛力。從此，他投身玩具產業。2015年，陳威創立了收藏玩具平台52TOYS。

對於收藏玩具的市場規模，業內還缺乏完整的統計數據，但盲盒二手交易數據可以在一定程度上顯示收藏玩具的熱度。

艾媒諮詢統計數據顯示，2020年，有超過44萬盲盒玩家在二手「閒魚」平台上交易。11月單月，盲盒、盲箱交易額突破1.2億元，同比增長70%以上。

玩具的收藏價值日益凸顯。艾媒諮詢數據顯示，超過60%的男性用戶為了收藏而購買模型類玩具，近60%的女性受訪用戶購買模型玩具的原因是「收藏」和「純屬喜歡」。

目前，潮流玩具是玩具收藏市場的主力。去年底，設計並出售潮流玩具的泡泡瑪特國際集團有限公司在港股掛牌上市，市值超過900億港元。在業內人士看來，玩具收藏領域未來或出現多個類似泡泡瑪特的上市公司。

在艾媒諮詢首席執行官張毅看來，玩具收藏的流行與年輕一代的消費心理、審美習慣密切相關。業內人士提醒，收藏玩具有較大產品溢價空間，容易吸引製假、售假產業進入。