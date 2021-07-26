車企搶人才 爆「高管爭奪大戰」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

當前，在智慧電動汽車的風口下，對造車人才的需求也隨之高漲，形成了「僧多粥少」的局面，並引發新一輪的人才爭奪大戰。據大陸央視財經報導，新能源汽車已經成為新發職位增長最快領域之一，同比增長103.53%。

隨著「造車大戰」加速，人才再度成為最重要的核心資源。小米官方平台、小鵬汽車等近期都發布大量徵才消息。而在新的搶人才大戰中，以「高管爭奪戰」最為激烈。

東風悅達起亞前總經理李峰，日前宣布加盟華人運通；百度智能汽車事業部前總經理顧維灝，加入長城汽車旗下的毫末智行；蔚來汽車聯合創始人、前執行副總裁鄭顯聰加入富士康，任電動汽車平台首席執行官。高管們都在以前所未有的速度移動著。

據不完全統計，今年截至6月15日，大陸車企高層人事變動至少已發生近80起，共涉及車企高管75人。其中20人離職跳槽，半數加入新造車企業。

各家車企開始比拚財力，開出高薪吸引人才，但整個行業依然面臨人才緊缺情況。小鵬汽車的資深演算法工程師月薪超過3萬元（人民幣，下同）；理想汽車給智能駕駛艙高級系統工程師開出的月薪最高達6萬元；蔚來招聘智慧人機交互的首席系統架構師，月薪高達8到11萬元。

清華大學汽車發展研究中心主任李顯君表示，這次搶人的背景，主要是智慧化和電動化浪潮下引起的。新能源汽車和智慧汽車需要新的技能和新的知識結構，搶人主要是這塊。

資料顯示，2015年，新能源汽車相關企業註冊量首次突破1萬家，2020年註冊量達到7.3萬家，增速高達40.5%。2021年上半年，已有7.4萬家相關企業註冊，同比增長183.4%。

車企們紛向智慧製造、軟體演算法等專業的人才拋出橄欖枝。資料顯示，今年以來，在汽車行業，自動駕駛研發、智慧座艙設計等崗位的需求，同比增幅已經超過1.8倍。

今年上半年，新能源汽車行業職位需求量前十中，感知演算法、AI、自動駕駛演算法工程師占據一半席位。市場的選擇也讓大學重新調整人才的培養方向。

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