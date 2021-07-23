陸頒布新政力爭3年改善房市秩序 重點監管存在風險企業

大陸住建部等八部門近日發布「關於持續整治規範房地產市場秩序的通知」（簡稱通知）指出，力爭用三年左右時間，實現大陸房地產市場秩序明顯好轉。「通知」還強調，對逾期不能償還債務、大規模延期交房、負面輿情較多等存在重大經營風險的大陸企業，實施重點監管。

據大陸住建部網站消息指出，「通知」提出，要因城施策進行整治；在房屋買賣方面，整治重點包括套取或協助套取「經營貸」、「消費貸」等非個人住房貸款用於購房，捆綁銷售車位、儲藏室等。

在住房租賃方面，整治重點包括採取暴力、威脅等手段強制驅趕租戶；違規開展住房租賃消費貸款業務；存在「高進低出」、「長收短付」等高風險經營行為；未按規定辦理租金監管。

「通知」指出，強化監督評價考核，對大陸房地產市場秩序問題突出，未履行監管責任及時妥善處置的城市，進行約談問責。

大陸住建部房地產市場監管司司長張其光22日表示，要進一步落實城市政府主體責任，強化省級政府的監督指導責任，對調控工作不力、房價上漲過快的城市要堅決予以問責。

張其光還表示，下一步還將加強大陸房地產金融管控，完善房地產企業「三線四檔」融資管理規則，落實銀行房地產貸款集中度管理，堅決查處經營貸、消費貸、信用貸違規用於購房。