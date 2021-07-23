快訊

東奧開幕中華隊進場！盧彥勳、郭婞淳共執大旗 11人迷你團帥氣登場

大陸教培業監管新規落地 學科類機構禁上市等資本運作

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸針對教育培訓行業監管的「雙減」文件已正式落地。（圖／取自搜狐）
大陸針對教育培訓行業監管的「雙減」文件已正式落地。（圖／取自搜狐）

大陸針對教育培訓行業監管的「雙減（減輕學生作業負擔、減輕校外培訓負擔）」文件已正式落地，文件要求嚴禁「資本化」運作，學科類培訓機構一律不得上市融資，上市公司不得透過股票市場投資學科類培訓機構。

財新網報導，根據規定，義務教育階段，大陸各地將不再審批新的學科類教育培訓機構，而對已獲批機構的要求更具顛覆性，文件讓現有獲批機構統一登記為非營利性機構，線上機構由備案制轉為審批制。

文件指出，外資不得透過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股大陸學科類培訓機構；已違規的，要進行清理整治。

文件還規定，大陸校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓，培訓時間不得晚於晚上9點。

「雙減」文件指的是5月21日中央深改委第九次會議審議通過，由中共中央辦公廳和大陸國務院辦公廳印發的「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，5月主體文件通過後，7月20日向大陸各地印發全文，包括配套措施與試點工作的進一步安排。

規定一出使得美國上市的大陸教育培訓機構23日股價盤前崩跌，新東方、好未來和高途課堂盤前均狂瀉超過40%。

上市公司 國務院

延伸閱讀

緯軟股東會通過配息4.983元 補選一席獨董

美跨黨派議員提涉台法案 北京嗆：台獨是絕路

金門30-39歲及18歲以上縣民 陸續分二波施打疫苗

捐疫苗遭阻 孫文學校：林瑞陽夫婦捐紅十字500萬抗疫

相關新聞

汪洋：落實惠台政策 為台青在陸學習就業創業提供條件

第四屆海峽兩岸青年發展論壇23日杭州開幕，大陸全國政協主席汪洋專門向論壇發來賀信。他表示，大陸歡迎更多台灣青年到大陸追夢...

滴滴22日股價創新低 市值蒸發62.6億美元

持續受大陸監管打壓的網路叫車龍頭滴滴出行22日在美股價創上市以來新低，收10.2美元，跌11.3%。當日市值共蒸發62....

童裝之都 一條龍生產鏈

浙江省湖州市吳興區織里鎮享有「中國童裝之都」的美譽，擁有從童裝設計、加工、銷售，到面輔料供應、物流倉儲等的產業鏈。

台生台青就業創業 北京新制協助

2021兩岸青年交流合作北京峰會20日舉行，北京市人力資源和社會保障局宣布建立在北京台生實習就業聯動工作機制，從教育、實...

看見浙江鄉村美 台青築夢開民宿

在杭州市臨安區浙西大峽谷景區內，「相見茶舍」民宿隱於雲霧中。民宿老闆張育銘來自台北，「2013年我第一次來到相見村，美好...

克服缺芯 吉林上半年整車產量增8.1%

吉林省政府新聞辦22日披露，即便面臨晶片供應緊張問題，「造車」大省吉林依然取得上半年整車產量同比增長8.1%的成績。當地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。