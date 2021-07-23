大陸教培業監管新規落地 學科類機構禁上市等資本運作

大陸針對教育培訓行業監管的「雙減（減輕學生作業負擔、減輕校外培訓負擔）」文件已正式落地，文件要求嚴禁「資本化」運作，學科類培訓機構一律不得上市融資，上市公司不得透過股票市場投資學科類培訓機構。

財新網報導，根據規定，義務教育階段，大陸各地將不再審批新的學科類教育培訓機構，而對已獲批機構的要求更具顛覆性，文件讓現有獲批機構統一登記為非營利性機構，線上機構由備案制轉為審批制。

文件指出，外資不得透過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股大陸學科類培訓機構；已違規的，要進行清理整治。

文件還規定，大陸校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓，培訓時間不得晚於晚上9點。

「雙減」文件指的是5月21日中央深改委第九次會議審議通過，由中共中央辦公廳和大陸國務院辦公廳印發的「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，5月主體文件通過後，7月20日向大陸各地印發全文，包括配套措施與試點工作的進一步安排。

規定一出使得美國上市的大陸教育培訓機構23日股價盤前崩跌，新東方、好未來和高途課堂盤前均狂瀉超過40%。