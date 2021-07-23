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防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

推動傳統行業轉型 陸商務部：加強與境外科技企業大數據合作

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸印發「數位經濟對外投資合作工作指引」，提升對外投資合作數位化管理水平，加強部門間信息共享和協同監管。圖／取自搜狐網
大陸印發「數位經濟對外投資合作工作指引」，提升對外投資合作數位化管理水平，加強部門間信息共享和協同監管。圖／取自搜狐網

大陸商務部與中央網信辦、工信部聯合發布「數位經濟對外投資合作工作指引」稱，要積極融入數位經濟全球產業鏈，加快推進數位基礎設施建設，推動傳統行業數位化轉型，優化數位經濟走出去布局。

上海證券報報導，工作指引表示，將完善對外投資備案報告制度，用好境外企業和對外投資聯絡服務平台，加強監測與分析，做好風險預警。提升對外投資合作數位化管理水平，加強部門間信息共享和協同監管。

工作指引提出，鼓勵企業抓住海外數位基礎設施市場機遇，投資建設陸海光纜、寬頻網路、衛星通信等通信網絡基礎設施，大數據中心、雲計算等算力基礎設施，人工智能、5G網路等智慧基礎設施，在全球範圍內提供數位服務。

同時挖掘傳統基礎設施升級改造市場潛力，積極參與東道國市政、交通、能源、電力、水利等網路化、智能化升級改造。

此外，將提高智慧財產權保護意識，健全數據安全管理制度，採取必要技術措施，保護數據安全和個人信息，支持企業通過法律手段維權。密切跟蹤全球數位經濟反壟斷及加徵數位稅最新政策動向，做好應對準備。

上海

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