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南寧台協副會長林大為：台青要勇於在東協競爭拚搏

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
第16屆東協文化論壇，23日在廣西南寧舉辦。南寧台協副會長林大為/提供
第16屆東協文化論壇，23日在廣西南寧舉辦。南寧台協副會長林大為/提供

第16屆東協文化論壇23日在廣西南寧舉辦，參加論壇的南寧市台協會副會長林大為表示，在大數據、互聯網內容、5G智慧社區，都需要IT+生活美學+多元價值，都是台青優勢，建議台灣新世代人才應到東協大經濟圈競爭拚搏。

他指出，在新冠疫情的影響下，世界的產業與延伸都已裂變，尤其在全球格局，互聯網數位文化的覆蓋下，美國技術領先，大陸創新驅動，未來民族傳統IP都會成為戰略重要資源，

林大為提到，廣西在RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）處於重要前沿，他認為未來人才分化將更極端，建議台青一定要用共享、共創、共融的思考格局去面對 ，產業會需要用多元文創去推動附加價值。

本屆論壇以「文化產業高品質發展與國際合作」為主題，包括大陸與東協各國文化和旅遊部門的代表、文化和旅遊界的專家學者，東協各國駐大陸使領館，約300人透過線上或線下的方式參加論壇。

東協

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