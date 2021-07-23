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汪洋：落實惠台政策 為台青在陸學習就業創業提供條件

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
大陸全國政協主席汪洋。中國台灣網
大陸全國政協主席汪洋。中國台灣網

第四屆海峽兩岸青年發展論壇23日杭州開幕，大陸全國政協主席汪洋專門向論壇發來賀信。他表示，大陸歡迎更多台灣青年到大陸追夢、築夢、圓夢，願意持續關注台灣青年的所思所憂所盼，把惠台利民各項政策落到實處，為台灣青年在大陸學習、就業、創業提供良好條件。

汪洋在賀信中指出，「青年是國家的未來、民族的希望，也是兩岸關係的未來和希望，祖國大陸十分關心包括台灣青年在內的全體青年的成長進步」。

他表示，熱情支持兩岸青年多接觸、勤來往、深交流，共同感悟中華民族悠久歷史和燦爛文化的獨特魅力，共同領略近代以來偉大祖國的滄桑巨變，共同憧憬中華民族偉大復興的光明前景，不斷增強做中國人的志氣、骨氣、底氣。

汪洋指出，大陸已全面開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，「十四五」規劃順利開局，高品質發展態勢良好，必將為兩岸青年成長、成才、成功提供更加寬廣的舞臺。

他還提到，當前，台海形勢依然複雜嚴峻，希望廣大台灣青年看清歷史大勢，擔當民族大義，扛起時代重任，為推動兩岸關係和平發展、推進和平統一進程和實現中華民族偉大復興貢獻力量。

青年 台海

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