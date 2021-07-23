法拉第未來IPO首日漲1.45% 創辦人賈躍亭沒上台敲鐘

赴美國躲債的樂視網負責人賈躍亭所創辦的電動車公司法拉第未來（簡稱FF），當地時間22日在美國上市，股價走勢宛如雲霄飛車，盤中一度跌破發行價，下跌逾5%，但尾盤收漲1.45%至13.98美元。目前市值45.11億美元。

騰訊網報導，上市當天，法拉第未來表示，公司將在未來12個月內將生產首批300輛電動汽車。在法拉第未來的官網上，FF 91也已正式開啟預訂。

法拉第未來成功上市解決了最大的資金問題，外界關心赴美躲債的賈躍亭的金句：「下周回國」，能否成真？第一財經報導，上市當天賈躍亭現身在交易所外回應「那必須的。」但大陸網友對賈躍亭的發言並不買單。

值得注意的是，作為FF創辦人，賈躍亭當天卻未親自上台敲鐘。國際金融報指出，敲鐘儀式是由FF的六位外部合夥人共同完成。

賈躍亭沒有參加敲鐘儀式，與他去年完成的個人破產重整方案有關，據計畫內容，賈躍亭不僅辭去FF CEO的職位，轉任CPUO（首席產品和用戶官），並將其持有的全部FF股權轉入債權人信託。對於現在的FF而言，賈躍亭除了是創辦人身分外，只是一個普通的「打工仔」。