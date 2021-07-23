滴滴22日股價創新低 市值蒸發62.6億美元

持續受大陸監管打壓的網路叫車龍頭滴滴出行22日在美股價創上市以來新低，收10.2美元，跌11.3%。當日市值共蒸發62.67億美元（約新台幣1,754.7億元）。

市場傳出，滴滴已經惹惱大陸官方，後者決定重手嚴懲，可能祭出史無前例的重拳。騰訊網報導，滴滴昨日市值為491.97億美元，跌破500億美元大關。股價距離上市首日創下的18.01美元的高點，迄今累計已下跌逾43%。

滴滴6月30日在美股上市，7月2日遭網路安全審查停止新用戶註冊，此後各大平台陸續下架滴滴APP等網路應用。7月16日，大陸國家網信辦會同公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局、市場監管總局等部門聯合進駐滴滴，開展網絡安全審查

路透曾引述消息報導，滴滴此次「翻車」，皆因滴滴相信，憑籍其超過200人的政府關係團隊，透過與部分官員的「關係」，可順利在美國上市，未料卻誤判形勢。

相比其他互聯網公司，滴滴享有每名用戶的即時地理定位位置，因此其儲存的數據比其他公司更為重要。大陸網信辦正調查，滴滴是否可能將部分大陸境內企業數據，交到外國實體手中。