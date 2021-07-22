武漢P4實驗室：投用以來 從未發生洩漏事件

中科院武漢國家生物安全實驗室主任、武漢病毒所研究員袁志明22日表示，武漢P4實驗室在2018年正式投入運行以來，沒有發生過任何病原洩漏和人員感染事故。

有媒體此前報導，武漢病毒研究所有3名研究人員曾於2019年11月份到醫院就診，其症狀和新冠病毒是一致的。袁志明今在大陸國務院新聞辦的記者會上說，這完全是無中生有的事情。

他並強調三點，第一為在2019年12月30日之前，武漢病毒研究所沒有接觸、保藏和研究過新冠病毒；第二是武漢病毒研究所從來沒有設計、製造和洩漏新冠病毒；最後，目前為止武漢病毒研究所的職工和研究生，保持新冠病毒的「零感染」。

袁志明指出，武漢P4實驗室按照國際要求和大陸國家標準進行設計、建設和運行，不僅具有穩定可靠的生物安全防護設施，還建立了一套完整的生物安全管理體系和一支專業化的支撐、管理和維護人員隊伍。

袁志明表示，他能夠肯定地說，武漢P4實驗室的硬體設施、管理水準、人員隊伍和工作方式，和目前世界上運行的其他P4實驗室是一樣的。