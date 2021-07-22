快訊

高雄鳳山婦女涉水觸電 裝葉克膜與死神拔河仍不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

武漢P4實驗室：投用以來 從未發生洩漏事件

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務院新聞辦公室22日舉行「新冠病毒溯源情況新聞發布會」。圖／取自新華社
大陸國務院新聞辦公室22日舉行「新冠病毒溯源情況新聞發布會」。圖／取自新華社

中科院武漢國家生物安全實驗室主任、武漢病毒所研究員袁志明22日表示，武漢P4實驗室在2018年正式投入運行以來，沒有發生過任何病原洩漏和人員感染事故。

有媒體此前報導，武漢病毒研究所有3名研究人員曾於2019年11月份到醫院就診，其症狀和新冠病毒是一致的。袁志明今在大陸國務院新聞辦的記者會上說，這完全是無中生有的事情。

他並強調三點，第一為在2019年12月30日之前，武漢病毒研究所沒有接觸、保藏和研究過新冠病毒；第二是武漢病毒研究所從來沒有設計、製造和洩漏新冠病毒；最後，目前為止武漢病毒研究所的職工和研究生，保持新冠病毒的「零感染」。

袁志明指出，武漢P4實驗室按照國際要求和大陸國家標準進行設計、建設和運行，不僅具有穩定可靠的生物安全防護設施，還建立了一套完整的生物安全管理體系和一支專業化的支撐、管理和維護人員隊伍。

袁志明表示，他能夠肯定地說，武漢P4實驗室的硬體設施、管理水準、人員隊伍和工作方式，和目前世界上運行的其他P4實驗室是一樣的。

武漢

延伸閱讀

武漢P4實驗室：從未發生病原洩漏和人員感染

大陸再度駁斥新冠病毒從武漢實驗室洩漏說法

松下售8.5代廠 群創、友達利多

新冠病毒溯源 世衛：應再研究武漢動物交易市場

相關新聞

大陸奇瑞汽車進軍美國計畫受挫 美合作夥伴申請破產

大陸車企奇瑞汽車進軍美國的計畫受挫，之前該公司鎖定的合作夥伴美國加州汽車經銷商HAAH Automotive（簡稱HAA...

大陸「最缺工」的職業 營銷員、餐廳服務員排名居前

大陸人力資源和社會保障部（簡稱「人社部」）公布今年第2季中國大陸招聘大於求職「最缺工」的100個職業排行榜，其中排前五名...

遼寧新增1例本土無症狀感染

大陸遼寧省22日新增1例本土的無症狀感染者，以及1例境外移入的無症狀感染，兩例均為瀋陽市報告的病例。

武漢P4實驗室：投用以來 從未發生洩漏事件

中科院武漢國家生物安全實驗室主任、武漢病毒所研究員袁志明22日表示，武漢P4實驗室在2018年正式投入運行以來，沒有發生...

陸股上半年表現落後成熟市場 專家建議三領域值得關注

年初以來大陸股市表現大致持平，但與成熟市場相比表現相對落後。先機環球投資投資董事李翰華（Oliver Lee）指出，下半...

大潤發鄭州門市設臨時庇護所 免費提供女性用品等物資

河南鄭州暴雨成災，愛心不落人後的台資企業紛紛伸出援手，高鑫零售在大陸的大潤發，透過官方微博，宣布鄭州兩家門市設置臨時庇護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。