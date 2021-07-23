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碳交易啟動 未來將影響電價

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸「全國碳排放權交易市場」7月16日啟動上線交易。「對普通人而言，碳市場的開啟目前不會、但最終可能會影響居民電價。」廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強說。

中國新聞周刊報導，林伯強認為，碳價是整個碳市場的靈魂。雖然碳價由市場決定，但歸根結底，要看政府發放的配額多少。配額太多，企業不需要額外購買，碳價自然低。配額收緊，碳價則會提高。對企業而言，碳價過低對節能減排的影響不痛不癢，降低企業積極性；碳價過高，會給高碳企業，尤其是製造業帶來較大的壓力，影響其競爭力。

由中國碳論壇、ICF國際咨詢以及北京中創碳投共同編寫的「2020年中國碳價調查報告」預測，到2030年碳價有望達到每噸93元（人民幣，下同），並於本世紀中葉超過每噸167元。

「政府需要通過配額是不是免費發放、要發放多少，在經濟增長的可承受範圍之內找平衡。」林伯強預測，隨著更多行業被納入碳市場，政府會逐漸收緊配額，碳價將會走高。

發電行業是首個納入大陸全國碳市場的行業，納入的重點排放單位超過2200家。大陸每度電的含碳量達60％甚至70％，碳成本增加，每度電的成本會相應增加。「在理想模式下，碳價傳導到電價、電價從上游傳導到下游，每個用戶都應為此買單。但目前為止，電價成本在下游並沒有出口，居民電價尚未因此有改變。」林伯強說。

他認為，碳交易成本走高，一方面，發電企業會改進碳排放技術，增加更環保的新能源發電量，這也正是碳市場建立的題中之義；另一方面，電價改革必然要提上日程。

電價 碳排放 北京

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