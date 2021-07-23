聽新聞
test
0:00 / 0:00

東莞台博會今年擴容 3C企業為主

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

第十二屆東莞台灣名品博覽會組委會22日披露，東莞台博會今年將擴容，計畫招商超過400家，將以3C企業為主，預計3C產業占比為70%。

中新社報導，自2010年創辦以來，東莞台灣名品博覽會已成功舉辦十一屆，累計超270萬人次入場，達成意向成交額約281.8億元人民幣，成為莞台經貿合作、灣區融合發展的品牌。第十二屆東莞台博會將於今年10月28日至31日在廣東現代國際展覽中心舉辦。

據東莞市台商投資企業協會台博會總召集人陳宏欽表示，本屆台博會深化專業轉型，將實現展會規格、採購商邀約層級、參展企業優惠、宣傳引流、辦展形式共五大升級。為擴大展會影響力和規模，展會特設海峽兩岸電子產業合作專區、海峽兩岸特色專區、採購商對接營銷專區三大展區。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長翟所領表示，本屆台博會招展範圍從聚焦粵港澳大灣區台資企業，升級擴大至面向全大陸招展，旨在打造大陸台企參與的、兩岸經貿文化合作交流的盛會。

本屆東莞台博會第二場線上招商招展路演就吸引了廈門、天津等城市的155個台商協會，以及大陸各地的台商台企通過視訊連線參與，超過7000人次觀看。

東莞市台港澳事務局副局長陳潤枝表示，自上一屆由消費展轉型專業展以來，東莞台博會今年堅定深化轉型升級，招商企業目標超過400家，參展企業將以大陸台資優勢產業3C電子數碼產業為主打，力推大陸各省市電子產業的優質台資企業集結亮相。

台商 3C 廣東

延伸閱讀

幫台中之光集氣！台中運動局設立東奧選手加油專區

新北照顧婦女及弱勢推專區服務 居家玩具包為兒童解悶

食交會晉江開幕 千餘家參展創新高

「嵐商回歸」有成 平潭台企翻倍

相關新聞

亞馬遜開鍘 封殺陸5萬商家

全球最大的跨境電商平台亞馬遜今年針對侵權、仿造、惡炒評論、濫用搜索等弊端，對賣家進行整頓清剿，據統計，今年5月以來已有超...

數交會 數位人民幣應用搶鋒頭

「2021中國國際數位和軟件服務交易會」（以下簡稱「數交會」）22日在遼寧大連舉行，來自大陸、日本、韓國、英國、德國等國...

大陸上半年消費 貢獻GDP達61.7%

大陸商務部22日披露數據顯示，大陸消費持續回暖，上半年消費對GDP增長貢獻率回升至61.7%。

童裝之都 一條龍生產鏈

浙江省湖州市吳興區織里鎮享有「中國童裝之都」的美譽，擁有從童裝設計、加工、銷售，到面輔料供應、物流倉儲等的產業鏈。

台生台青就業創業 北京新制協助

2021兩岸青年交流合作北京峰會20日舉行，北京市人力資源和社會保障局宣布建立在北京台生實習就業聯動工作機制，從教育、實...

看見浙江鄉村美 台青築夢開民宿

在杭州市臨安區浙西大峽谷景區內，「相見茶舍」民宿隱於雲霧中。民宿老闆張育銘來自台北，「2013年我第一次來到相見村，美好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。