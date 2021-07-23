東莞台博會今年擴容 3C企業為主

第十二屆東莞台灣名品博覽會組委會22日披露，東莞台博會今年將擴容，計畫招商超過400家，將以3C企業為主，預計3C產業占比為70%。

中新社報導，自2010年創辦以來，東莞台灣名品博覽會已成功舉辦十一屆，累計超270萬人次入場，達成意向成交額約281.8億元人民幣，成為莞台經貿合作、灣區融合發展的品牌。第十二屆東莞台博會將於今年10月28日至31日在廣東現代國際展覽中心舉辦。

據東莞市台商投資企業協會台博會總召集人陳宏欽表示，本屆台博會深化專業轉型，將實現展會規格、採購商邀約層級、參展企業優惠、宣傳引流、辦展形式共五大升級。為擴大展會影響力和規模，展會特設海峽兩岸電子產業合作專區、海峽兩岸特色專區、採購商對接營銷專區三大展區。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長翟所領表示，本屆台博會招展範圍從聚焦粵港澳大灣區台資企業，升級擴大至面向全大陸招展，旨在打造大陸台企參與的、兩岸經貿文化合作交流的盛會。

本屆東莞台博會第二場線上招商招展路演就吸引了廈門、天津等城市的155個台商協會，以及大陸各地的台商台企通過視訊連線參與，超過7000人次觀看。

東莞市台港澳事務局副局長陳潤枝表示，自上一屆由消費展轉型專業展以來，東莞台博會今年堅定深化轉型升級，招商企業目標超過400家，參展企業將以大陸台資優勢產業3C電子數碼產業為主打，力推大陸各省市電子產業的優質台資企業集結亮相。