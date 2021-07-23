家居建裝升級 迎合年輕人市場

第23屆中國（廣州）國際建築裝飾博覽會正在廣州舉辦，不少參展商表示要積極轉型升級尋銷路，迎合年輕一代消費需求，打造一站式服務，家居設計上注重健康環保。

中新社報導，據廣州市商務局披露，建博會是廣州本輪疫情後首場大規模展會，是家居建裝行業全球大規模展會之一。本屆展會展覽總面積近40萬平方米，較去年增加近10萬平方米，展出規模在今年全球舉辦及計畫舉辦的同類展會中居首位。

參展商日本松下集團旗下的松下住空間在本屆展會上推出了新一代全屋整裝解決方案，其集團內鬆下住宅設備BU整裝事業部部長姚百青表示，「松下」看好中國大陸家居市場的發展潛力。

姚百青認為，隨著大陸消費者生活水平提升，消費者對居住空間升級改造的需求越來越強，雖然房地產多項指標增速放緩，但是新房精裝修的比例在上升，住宅二次升級裝修改造市場也迎來大發展。

「三維家」CEO蔡志森表示，「三維家」在研發大陸國產家居工業設計製造軟件上不斷探索，從戶型家裝設計、施工圖紙設計、水電布線、預算報價實現全流程的數字化，既能够讓消費者實時看到裝修效果，個性化定製需求，還能為家居家裝企業提效增收。

值得注意的是，家居數位化轉型加速的同時，年輕化、個性化、一站式家裝服務受到市場歡迎。參展商林氏木業定製與拎包事業部副總經理蘇城介紹，「林氏木業」從互聯網家居起家，深耕年輕用戶群體，每年舉辦超過50場線上線下活動，對標年輕消費群體，為年輕一代提供全品類、全風格、極致性價比的家居產品。

參展商廣州好萊客創意家居深耕於年輕消費群體，其首席品牌運營官林麗妮表示，好萊客把年輕一代作為主要消費人群，讓品牌年輕化，產品外觀設計潮流化，還特別注重家居產品的健康環保，迎合後疫情時代消費者對居家環境的高要求。