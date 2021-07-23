大陸上半年消費 貢獻GDP達61.7%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
上半年，大陸社會消費品零售總額21.2兆元人民幣，同比增長23%。圖為一場在福建石獅舉行的展會上，商家正在直播賣貨。（中新社）
上半年，大陸社會消費品零售總額21.2兆元人民幣，同比增長23%。圖為一場在福建石獅舉行的展會上，商家正在直播賣貨。（中新社）

大陸商務部22日披露數據顯示，大陸消費持續回暖，上半年消費對GDP增長貢獻率回升至61.7%。

中新社報導，今年以來，大陸當局多措並舉穩定和擴大消費，消費市場總體呈現穩步恢復、持續回暖的發展態勢，對經濟穩定恢復具重要支撐作用。

數據顯示，上半年，社會消費品零售總額21.2兆元（人民幣，下同），同比增長23%，兩年平均增長4.4%，最終消費支出對經濟增長的貢獻率回升至61.7%。

具體看，商品消費明顯回升。商品零售增長20.6%，其中，汽車、化妝品、金銀珠寶分別增長30.4%、26.6%、59.9%。服務消費也在加快恢復，在居民消費支出中占比提升3.2個百分點，達到52.5%。餐飲收入基本恢復至疫情前水平。

新型消費蓬勃發展，為消費復甦提供動力。網上零售額6.1兆元，增長23.2%。5G手機出貨量增長100.9%。海南離島免稅銷售額增長2.7倍。

在保供穩價方面，官方加強市場監測預警，開展肉類儲備調節。生活必需品供應充足、價格總體平穩，上半年CPI上漲0.5%。

展望後期，當前大陸消費市場運行還存在恢復不均衡、基礎不穩固等問題。但隨著大陸經濟持續穩定恢復，居民消費信心逐步增強，預計消費市場總體將會繼續朝著回暖向好方向發展。

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