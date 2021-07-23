粵滬上半年經濟 增長均逾10%

廣東、上海2021年經濟「半年報」21日出爐，廣東地區生產總值為57226.31億元（人民幣，下同），比去年同期增長13.0%，兩年平均增長5.0%；上半年上海市地區生產總值20102.53億元，按可比價格計算，比去年同期增長12.7%，兩年平均增長4.8%。

中新社報導，廣東省統計局公布的「2021年上半年廣東經濟運行簡況」顯示，上半年，廣東規模以上工業增加值1.72兆元，同比增長18.5%。上半年廣東固定資產投資同比增長15.8%。社會消費品零售總額2.15兆元，同比增長19.6%。外貿進出口總額為3.8兆元，同比增長24.5%。

在新動能培育和新業態方面，數據顯示，上半年廣東新經濟增加值1.42兆元，同比增長10.5%，占地區生產總值比重24.8%。工業新動能較快增長，先進製造業增加值同比增長15.1%；高技術製造業增加值同比增長9.0%。在居民收入方面，上半年，廣東居民人均可支配收入23604元，同比增長13.6%。

上海官方也公布2021年經濟「半年報」。上海市統計局副局長湯匯浩表示，今年上半年，上海全市工業增加值增長17.5%；全市工業行業產值增長面達到91.4%。「特別是戰略新興產業引領工業增長，新能源汽車產值增長2.5倍，數字創意產值增長65.1%等。」湯匯浩表示。

據湯匯浩指出，2021年上半年，隨著大宗商品交易活躍，上海批發零售業增加值增長15.2%。在上海國際金融中心建設的帶動下，滬全市金融業增加值增長7.7%。隨著數位化轉型的步伐加快，滬全市信息傳輸軟件和信息技術服務業增加值繼續保持較快增長，上半年增速為16.1%。

數據顯示，2021年上半年，滬全市固定資產投資增長10.9%，社會消費品零售總額增長30.3%。上半年，全市居民人均可支配收入增長10.3%。2021年上半年，滬全市實到外資增長21.1%，兩年平均增速達到13.0%。滬全市進出口實現18827.89億元，增長19.0%。