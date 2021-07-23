打造引領區 上海浦東抓好「四個重大」

為打造社會主義現代化建設引領區，上海浦東新區區長杭迎偉22日表示，浦東將著重抓好「四個重大」：一批重大改革開放任務；一批重大支持政策；一批重大功能平台；一批重大工程項目。

中新社報導，杭迎偉稱，第一，抓好一批重大改革開放任務。浦東和相關部門研究制定好改革方案，明確改革路徑，爭取改革任務早日落地實施。比如「一業一證」改革。在31個行業全部落地的基礎上，進一步深化告知承諾等浦東「自主改」舉措。

第二，抓好一批重大支持政策。在稅收、金融、人才等方面浦東獲得一批高含金量的政策，將研究制定實施細則和配套方案，加快推動落實，讓市場和企業盡快享受到政策紅利。杭迎偉表示，比如在人才政策上，重點在「人才引進一件事」等方面強化系統集成。

「目前正在研究制定若干重點舉措，將在實施永久居留推薦新機制、逐步放開專業領域境外人才從業限制、強化國際人才港功能等方面推出一批創新舉措。」杭迎偉說。

第三，抓好一批重大功能平台。浦東爭取盡早啟動建設、落地運行一批高能級功能性平台。杭迎偉表示，科創上，重點是推動李政道研究所、交大張江高等研究院等高能級研究機構建成運行，加快推進長三角國家技術創新中心、上海臨床研究中心等一批科技創新基地建設。

金融方面，重點是推動國際金融資產交易平台、全國性大宗商品倉單註册登記中心、私募股權和創業投資股權份額轉讓平台等重要項目。數據上，重點是積極推動建立數據交易所，探索建立分類分層的新型大數據綜合交易機制。

第四，抓好一批重大工程項目。重點是圍繞品質城區、綠色城區、智慧城區等加大投入，增強城市軟實力。在區域開發上，浦東將推動科學之城、金色中環、五彩濱江、浦東樞紐等重點區域建設。