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克服缺芯 吉林上半年整車產量增8.1%
吉林省政府新聞辦22日披露，即便面臨晶片供應緊張問題，「造車」大省吉林依然取得上半年整車產量同比增長8.1%的成績。當地官方表態，下半年將全力幫助企業緩解晶片供應短缺問題，穩定汽車產業運行。
中新社報導，吉林是中國大陸的汽車產業大省，吉林省工信廳二級巡視員孫大維表示，今年上半年，該省工業經濟運行呈現快速恢復、穩定向好、進中提質態勢。上半年，吉林省整車產量同比增長8.1%，其中紅旗、解放品牌汽車產量同比分別增長112.5%和22.6%。
「面對全球芯片（晶片）供應緊張局勢，我們成立工作專班強化服務保障，協助企業拓寬芯片採購供應渠道，努力克服芯片短缺困難。」孫大維說。
孫大維表示，下半年吉林工業運行還面臨諸多挑戰。比如，汽車缺芯影響短期內難以消除等。吉林省將推動汽車產業穩定運行，幫助企業緩解晶片供應短缺問題。
吉林省成立了全省產業鏈鏈長制工作領導小組，在二產領域選擇新能源與智能網聯汽車等8條關鍵產業鏈設立鏈長制，由分管省領導擔任鏈長，協調解決產業鏈發展中的問題，推動產業鏈供應鏈安全平穩運行。
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