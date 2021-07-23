看見浙江鄉村美 台青築夢開民宿

在杭州市臨安區浙西大峽谷景區內，「相見茶舍」民宿隱於雲霧中。民宿老闆張育銘來自台北，「2013年我第一次來到相見村，美好景色喚醒我台灣『九份』茶坊的旅行記憶，建一座『相見茶舍』的念頭從那時就生根了。」

中新社報導，2017年1月，「相見茶舍」上線。張育銘用真誠的經營之道和溫情台式服務，讓這家台灣特色民宿成了「網紅」打卡地。

「民宿」正成為台青築夢圓夢的落點。截至今年7月，在浙台商台青參與合作的民宿項目達31個。除了投資建造民宿，台青還在浙江探索民宿品牌化。

「留住」是台青李國妃打造的民宿品牌。2006年他到大陸，恰逢大陸民宿熱，相繼在嘉興西塘和杭州桐廬開兩家。「就像我打造的民宿品牌『留住』一樣，在浙江的15年裡，大陸對台青投資、創業、交流、生活的關心也留住了我。」李國妃說。

「村尚·村宿」坐落於金華浦江的秀麗山水中，民宿開辦之初，擔任台灣民宿客棧協會副會長的蔡幸爵就帶領團隊入駐經營。「像對待家人一樣對待住客」，早已成為團隊裡台青管家們的默契。

如今，蔡幸爵正帶領團隊在麗水縉雲縣溶江鄉岩門村打造台灣管家特色精品民宿項目，推動當地建設浙台融合共同富裕示範點。「在大陸實施鄉村振興戰略、浙江全力打造共同富裕示範區的背景下，台青參與民宿項目大有可為。」蔡幸爵信心滿滿。