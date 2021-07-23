台生台青就業創業 北京新制協助

2021兩岸青年交流合作北京峰會20日舉行，北京市人力資源和社會保障局宣布建立在北京台生實習就業聯動工作機制，從教育、實習、就業、創業等方面為台生台青提供協助和機會。

新華社報導，北京市教育委員會一級巡視員黃侃說，北京有很多創新、創業、就業機會，非常期待更多的台生能夠來到北京發展。

中國人民大學副校長杜鵬說，人民大學是大陸最早招收台灣學生的高校（大學）之一。在學業上，人大為台生提供精細化輔導和豐富的就業實習機會，也組織參觀相關展覽，使台生深入了解大陸經濟社會發展情況。

在台生就業政策方面，北京市人力資源和社會保障局副局長馬兆軍表示，台灣人員在北京就業不再需要「台港澳人員就業證」，使用來往大陸通行證（台胞證）即可參加北京企事業單位招聘，並享有同等的社會保險、職稱評審、工資福利等待遇。在京創業可以享受個人最高50萬元（人民幣，下同），企業最高300萬元的創業擔保貸款優惠政策，將台灣青年全面納入公共就業人才服務體系。

北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會副主任劉暉說，歡迎台灣青年在北京創新創業，中關村也推出雛鷹人才計畫，為符合條件的青年人提供資助。鼓勵「雙創」小微企業團隊開放，豐富科研活動，促進人才交流。

北京市醫療保障局副局長王治軍表示，台商、台青、台生都能享受到北京醫療保障福利，台灣企業的參保人可正常繳納北京的基本醫療保險，企業參保人的子女、配偶、隨行人員在取得北京居住證的基礎上可以享受北京的城鄉居民醫療保險。